Рада приняла два законопроекта о волонтерстве: что изменится?

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №7363 и 7364, которые должны способствовать развитию волонтерства и защите волонтеров.
Как говорится в карточках документов на сайте ВР, теперь их должны подписать глава парламента и президент Украины.
Это стало еще одним шагом на пути развития волонтерства и неприбыльных организаций в Украине, заявили члены проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины" - одни из разработчиков указанных законопроектов.
Оба документа разрабатывали совместно украинские волонтеры, народные депутаты и эксперты общественных организаций.
По информации юристов Центра демократии и верховенства права, среди предусмотренных законопроектами изменений, в частности, есть такие:
Как говорится в карточках документов на сайте ВР, теперь их должны подписать глава парламента и президент Украины.
Это стало еще одним шагом на пути развития волонтерства и неприбыльных организаций в Украине, заявили члены проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины" - одни из разработчиков указанных законопроектов.
Оба документа разрабатывали совместно украинские волонтеры, народные депутаты и эксперты общественных организаций.
По информации юристов Центра демократии и верховенства права, среди предусмотренных законопроектами изменений, в частности, есть такие:
- К перечню направлений волонтерства прибавится помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии рф против Украины. В оригинальном Законе "О волонтерстве" за 2011 год такого пункта не было.
- Появятся условия для разработки и внедрения государственных целевых программ для поддержки волонтеров и обучения.
- Законопроекты будут побуждать волонтеров и общественные организации заключать договоры о сотрудничестве.
- Если волонтер будет получать компенсацию командировочных расходов или медосмотр или прививки, эти деньги не будут считаться его доходом, соответственно, он не будет платить с них налоги: НДФЛ и ЕСВ.
- Не будут облагаться налогом расходы на участие в мероприятиях, которые организуют общественные или благотворительные организации и т.д.
Напомним, что два законопроекта, предусматривающих весомую поддержку волонтерской деятельности в условиях вооруженной агрессии рф в Украине, зарегистрировали в Верховной Раде в мае 2022 года.
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