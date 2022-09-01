Рада приняла два законопроекта о волонтерстве: что изменится?

15:26 16 августа Киев, Украина





Как говорится в карточках документов на сайте ВР, теперь их должны подписать глава парламента и президент Украины.



Это стало еще одним шагом на пути развития волонтерства и неприбыльных организаций в Украине, заявили члены проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины" - одни из разработчиков указанных законопроектов.



Оба документа разрабатывали совместно украинские волонтеры, народные депутаты и эксперты общественных организаций.



По информации юристов Центра демократии и верховенства права, среди предусмотренных законопроектами изменений, в частности, есть такие: Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекты №7363 и 7364, которые должны способствовать развитию волонтерства и защите волонтеров.Как говорится в карточках документов на сайте ВР, теперь их должны подписать глава парламента и президент Украины.Это стало еще одним шагом на пути развития волонтерства и неприбыльных организаций в Украине, заявили члены проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины" - одни из разработчиков указанных законопроектов.Оба документа разрабатывали совместно украинские волонтеры, народные депутаты и эксперты общественных организаций.По информации юристов Центра демократии и верховенства права, среди предусмотренных законопроектами изменений, в частности, есть такие:

К перечню направлений волонтерства прибавится помощь в преодолении последствий вооруженной агрессии рф против Украины. В оригинальном Законе "О волонтерстве" за 2011 год такого пункта не было.

Появятся условия для разработки и внедрения государственных целевых программ для поддержки волонтеров и обучения.

Законопроекты будут побуждать волонтеров и общественные организации заключать договоры о сотрудничестве.

Если волонтер будет получать компенсацию командировочных расходов или медосмотр или прививки, эти деньги не будут считаться его доходом, соответственно, он не будет платить с них налоги: НДФЛ и ЕСВ.

Не будут облагаться налогом расходы на участие в мероприятиях, которые организуют общественные или благотворительные организации и т.д.

Напомним, что два законопроекта, предусматривающих весомую поддержку волонтерской деятельности в условиях вооруженной агрессии рф в Украине, зарегистрировали в Верховной Раде в мае 2022 года.