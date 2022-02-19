Рада повторно приняла закон об админпроцедуре, учитывая замечания президента

13:27 18 Февраль Киев, Украина





Как сообщает портал Верховной Рады, 17 февраля законопроект поддержали 294 народных депутата.



Первый раз этот законопроект парламент принял 17 ноября 2021, но 11 декабря 2021 года президент Украины наложил на него вето и вернул на рассмотрение ВР со своими замечаниями.



Согласно предложениям президента, в новой редакции "в целях обеспечения надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства" внесены изменения в определение сферы действия закона.



В частности, в дополнение к предыдущим ограничениям его действие не будет распространяться на следующие сферы: Верховная Рада приняла законопроект “Об административной процедуре” (No3475), который в частности вводит правила общения гражданина с должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления.Как сообщает портал Верховной Рады, 17 февраля законопроект поддержали 294 народных депутата.Первый раз этот законопроект парламент принял 17 ноября 2021, но 11 декабря 2021 года президент Украины наложил на него вето и вернул на рассмотрение ВР со своими замечаниями.Согласно предложениям президента, в новой редакции "в целях обеспечения надлежащего баланса интересов человека, общества и обязанностей государства" внесены изменения в определение сферы действия закона.В частности, в дополнение к предыдущим ограничениям его действие не будет распространяться на следующие сферы:

гражданство и предоставление убежища в Украине;

награждение государственными наградами;

национальной безопасности и обороны,

совершение помилования.

Также сроки вступления в силу закона увеличены с 12 до 18 месяцев со дня опубликования. При этом Кабинет Министров должен подготовить и подать на рассмотрение парламента предложения по внесению соответствующих изменений в законодательные акты.



Ранее эксперты и правозащитники отмечали, что этот закон в Украине пытались принять более 20 лет.



Содержание закона отвечает лучшим европейским стандартам, ведь оно стало результатом работы не только народных депутатов, но и широкого круга экспертов, ученых в сфере административного права, представителей профильных министерств, судейского корпуса, международных экспертов. Разработанный до второго чтения законопроект предварительно одобрила авторитетная международная программа SIGMA.



В Центре политико-правовых реформ отмечают, что новый закон приближает Украину к стандартам ЕС, позволит защищать людей от произвола госорганов (например: уменьшение пенсии даже без информирования личности), создает условия для предотвращения "застройных скандалов", ведь предполагает привлечение "заинтересованных" лиц”, делает действенной внесудебную защиту и предоставляет добродетельным служащим четкий порядок действий для принятия сбалансированных и законных решений.