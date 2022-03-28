Рада поддержала законопроект, позволяющий возобновить работу ВККС

На заседании Верховной Рады, голосами 293 нардепов, был принят проект закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который предусматривает решающую роль международных экспертов в формировании квалификационной комиссии.
Соответствующий законопроект №3711-д «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» принято на заседании Рады во вторник, 29 июня.
Согласно ему, Комиссия состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.
Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.
Конкурс проводят в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.
Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума.
В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному - от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук. На запрос конкурсной комиссии для обеспечения ее деятельности, могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет за счет собственных средств предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращении и противодействия коррупции.
Стоит отметить, что нардепы поддержали поправку, которой приоритет в формировании Высшей квалификационной комиссии судей будут иметь "западные партнеры", хотя комитет выступал против ее принятия.
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