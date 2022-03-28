Рада поддержала законопроект, позволяющий возобновить работу ВККС

15:26 29 июня Киев, Украина

На заседании Верховной Рады, голосами 293 нардепов, был принят проект закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) , который предусматривает решающую роль международных экспертов в формировании квалификационной комиссии.

Соответствующий законопроект №3711-д «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» принято на заседании Рады во вторник, 29 июня.