Рада поддержала закон президента о материальной выплате за вакцинацию

12:46 18 Ноябрь Киев, Украина

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6297, который вносит изменения в проект государственного бюджета на 2021 год для обеспечения помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, а также привлечь предпринимателей и наемных работников к вакцинации против Covid-19.



18 ноября проект закона поддержали 259 народных избранников.



Среди прочего, законопроект предусматривает старт программы поощрений для вакцинированных граждан и наиболее пострадавших от пандемии отраслей бизнеса. На нее должно быть выделено 6 млрд грн – 3 млрд до конца года и еще 3 в начале 2022-го.



«Восстановление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников вакцинации. против коронавирусной болезни (Covid-19)», – отмечают в пояснительной записке авторы документа.



Законопроект призван обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц на фоне внедрения в регионах ограничительных противоэпидемических мер, обеспечить государственную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также стимулировать предпринимателей и наемных работников к вакцинации против Covid-19.



Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев, вакцинировавшихся от коронавируса двумя дозами, введут определенный бонус. С 19 декабря они вроде бы смогут получить тысячу гривен – через приложение «Действие».



Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал детали о предоставлении 1 тыс. грн за вакцинацию . В частности, уточнил, в каком виде предоставят деньги и назвал предварительный перечень товаров и услуг.