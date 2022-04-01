Рада поддержала закон о национализации имущества отрицающих войну россиян и украинцев

17:53 01 апреля Киев, Украина



Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну. Нардепы одобрили закон, определяющий порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам России и украинцам, публично отрицающим или поддерживающим российско-украинскую войну.Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил нардеп Ярослав Железняк.



По его словам, за принятие в целом законопроекта №7169 О внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов по уточнению отдельных положений проголосовали 305 депутатов.



Документ предполагает, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.



Кроме того, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда, к резидентам России могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и т.п.), которые публично отрицают или поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.



Эта норма будет касаться и лиц, не остановивших или не прекративших свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории России в период действия военного положения в Украине.



Относительно всех этих лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.



Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта приняла закон, предусматривающий национализацию российского имущества на территории Украины. Бюро экономической безопасности уже инициировало национализацию имущества России на 35 млн грн. граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил нардеп Ярослав Железняк.



По его словам, за принятие в целом законопроекта №7169 О внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов по уточнению отдельных положений проголосовали 305 депутатов.



Документ предполагает, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.



Кроме того, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда, к резидентам России могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и т.п.), которые публично отрицают или поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.



Эта норма будет касаться и лиц, не остановивших или не прекративших свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории России в период действия военного положения в Украине.



Относительно всех этих лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.