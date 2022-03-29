Рада поддержала ужесточение наказания за незаконную добычу ископаемых

Народные депутаты Верховной Рады приняли законопроект об ужесточении ответственности за незаконную добычу ископаемых. "За" проголосовали 283 нардепа.
Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса Украины:
- усиливается уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения;
- вводится ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере;
- увеличиваются штрафы по сравнению с действующими нормами;
- документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.
Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагает уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.
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