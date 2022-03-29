Рада поддержала ужесточение наказания за незаконную добычу ископаемых

12:57 04 ноября Киев, Украина

Народные депутаты Верховной Рады приняли законопроект об ужесточении ответственности за незаконную добычу ископаемых. "За" проголосовали 283 нардепа.

Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса Украины:

усиливается уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения;

вводится ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере;

увеличиваются штрафы по сравнению с действующими нормами;

по сравнению с действующими нормами; документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагает уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.