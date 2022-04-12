Рада отправила закон о медицинском каннабисе на доработку

19:14 13 июля Киев, Украина

Голосами 240 народных депутатов, законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, отправлен на доработку.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании во вторник, 13 июля.





Так, законопроект №5596, в частности, предлагает ввести ограниченный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях, усиленный контроль за его оборотом, электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса и систему их отпуска исключительно по электронному рецепту.



Также законопроект предусматривает лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медканнабиса, отчетность и представление информации контролирующим органам, клинические испытания и научные исследования по медицинскому каннабису, а также регулирование содержания веществ каннабиса в соответствии с европейским законодательством.



Кроме того, законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержанием ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%.



По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях. Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.



Напомним, законопроект О внесении изменений в некоторые законы относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности был зарегистрирован в Раде 2 июня.



