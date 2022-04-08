Рада обновит закон о почтовой связи согласно нормам ЕС

14:47 11 ноября Киев, Украина

Правительство готовит новую редакцию закона о почтовой связи, проект предусматривает модернизацию и повышение уровня работы почты.

Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.

"Они (законопроекты -Ред.) гармонизированы с нормами ЕС и разработаны во исполнение Соглашения об Ассоциации", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Какие перспективы откроет новый закон:

введение электронной марки;

борьба с контрабандой;

минимизировать фальсификации знаков почтовой оплаты;

новый формат доставки в почтовые ящики;

установка современных почтоматов с QR-кодами;

развитие конкуренции;

осуществление регуляторных и надзорных функций в сфере почтовой связи;

ряд нововведений, которые позволят осовременить почтовой связи в Украине и модернизировать почтовую инфраструктуру и др.

По словам министра инфраструктуры, после принятия нового закона в городах планируется обновление половины абонентских ящиков, а также ввести меры. которые обезопасят клиентов и сотрудников почтовой связи во время пандемии Covid-19, что позволит посещать отделения почты реже.