Рада обновит закон о почтовой связи согласно нормам ЕС

14:47 11 ноября Киев, Украина

Правительство готовит новую редакцию закона о почтовой связи, проект предусматривает модернизацию и повышение уровня работы почты.
 
Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.
"Они (законопроекты -Ред.) гармонизированы с нормами ЕС и разработаны во исполнение Соглашения об Ассоциации", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Какие перспективы откроет новый закон:
  • введение электронной марки;
  • борьба с контрабандой;
  • минимизировать фальсификации знаков почтовой оплаты;
  • новый формат доставки в почтовые ящики;
  • установка современных почтоматов с QR-кодами;
  • развитие конкуренции;
  • осуществление регуляторных и надзорных функций в сфере почтовой связи;
  • ряд нововведений, которые позволят осовременить почтовой связи в Украине и модернизировать почтовую инфраструктуру и др.
По словам министра инфраструктуры, после принятия нового закона в городах планируется обновление половины абонентских ящиков, а также ввести меры. которые обезопасят клиентов и сотрудников почтовой связи во время пандемии Covid-19, что позволит посещать отделения почты реже.