Рада обновит закон о почтовой связи согласно нормам ЕС

Правительство готовит новую редакцию закона о почтовой связи, проект предусматривает модернизацию и повышение уровня работы почты.
Об этом сообщили на сайте Мининфраструктуры.
Какие перспективы откроет новый закон:
- введение электронной марки;
- борьба с контрабандой;
- минимизировать фальсификации знаков почтовой оплаты;
- новый формат доставки в почтовые ящики;
- установка современных почтоматов с QR-кодами;
- развитие конкуренции;
- осуществление регуляторных и надзорных функций в сфере почтовой связи;
- ряд нововведений, которые позволят осовременить почтовой связи в Украине и модернизировать почтовую инфраструктуру и др.
По словам министра инфраструктуры, после принятия нового закона в городах планируется обновление половины абонентских ящиков, а также ввести меры. которые обезопасят клиентов и сотрудников почтовой связи во время пандемии Covid-19, что позволит посещать отделения почты реже.
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