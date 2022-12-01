Рада назначила Кубракова вице-премьером по вопросам инфраструктуры

Верховная рада поддержала назначение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития.
Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
По словам Железняка, кандидатуру Кубракова поддержали 263 народных избранника. При этом его увольнение с предыдущей должности поддержали 242 депутата.
Ранее нардеп обнародовал текст соответствующего представления от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
30 ноября сообщалось, что Александр Кубраков направит Верховной раде представление об освобождении от занимаемой должности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии