Рада назначила Кубракова вице-премьером по вопросам инфраструктуры

16:59 01 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. Верховная рада поддержала назначение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития.Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Рада назначила господина Александра Кубракова на должность Вице-премьера - Министра инфраструктуры и регионального развития. На назначении был и премьер-министр", - написал он.

По словам Железняка, кандидатуру Кубракова поддержали 263 народных избранника. При этом его увольнение с предыдущей должности поддержали 242 депутата.



Ранее нардеп обнародовал текст соответствующего представления от премьер-министра Дениса Шмыгаля.