Рада назначила Кубракова вице-премьером по вопросам инфраструктуры

16:59 01 декабря Киев, Украина

Верховная рада поддержала назначение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития.

Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Рада назначила господина Александра Кубракова на должность Вице-премьера - Министра инфраструктуры и регионального развития. На назначении был и премьер-министр", - написал он.
По словам Железняка, кандидатуру Кубракова поддержали 263 народных избранника. При этом его увольнение с предыдущей должности поддержали 242 депутата.

Ранее нардеп обнародовал текст соответствующего представления от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Согласно пункту 12 части первой 85 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины девятого созыва, вношу представление о назначении Кубракова Александра Николаевича вице-премьер-министром по восстановлению Украины - Министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - отмечается в его тексте.