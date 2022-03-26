Рада может принять проект изменений в Конституцию, в части децентрализации, до конца года

18:28 28 июня Киев, Украина

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, прошедший широкое публичное обсуждение, могут представить Верховной раде в начале следующей сессии.

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде, народный депутат Федор Вениславский (фракция партии "Слуга народа").

«Законопроект прошел широкое публичное обсуждение, к этому вопросу были привлечены представители ассоциаций органов местного самоуправления, многочисленные эксперты и др. В результате Комиссия по правовой реформе при Президенте (а именно подкомиссия по вопросам конституционного реформирования), по моему убеждению, наработала очень взвешенный, сбалансированный проект закона, в основу которого лег тот законопроект, который уже был Верховной Радой предыдущего созыва направлен в Конституционный Суд Украины. И я думаю, что где-то, наверное, в первых числах следующей очередной сессии мы сможем этот законопроект представить в Верховной Раде, и далее он будет направлен в Конституционный Суд для получения заключений», - сказал представитель Президента в КСУ.

Он спрогнозировал, что этот законопроект будет принят в первом чтении или предварительно одобрен до конца нынешнего календарного года.