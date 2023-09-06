Рада лишила мандата “слугу” Холодова

13:29 09 августа Киев, Украина





Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.



За постановление проголосовали 308 депутатов. Воздержались двое. Верховная Рада Украины сегодня 9 августа досрочно прекратила депутатские полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова, который с января 2023 года находится за границей.Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.За постановление проголосовали 308 депутатов. Воздержались двое.

28 июля журналисты «Схем» (проект «Радио Свобода») выяснили, что Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседания Верховной Рады и не голосует.

По данным журналистов, депутат находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где у него есть семейное имение. Также «Схемы» узнали, что Холодов за границей строит семейный бизнес — его жена стала совладелицей салона красоты в Вене.

В Аппарате Верховной Рады сказали журналистам, что начиная с 21 января какие-либо выплаты Холодову не проводились. Также там отметили, что в 2023 году отпуска депутату не предоставляли, а командировку за границу не оформляли.