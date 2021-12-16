Рада готовит закон об оппозиции

15:16 20 Июль Киев, Украина

Рабочая группа, в которую вошли все представители фракций, приступила к разработке законопроекта об оппозиции, он будет готов к следующей сессии Верховной Рады. 
"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, всеми представителями фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги". - заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк
Как рассказала Кондратюк, она тоже является одним из членов рабочей группы и участвует в разработке проекта документа. По ее словам сейчас структурирование закона вызывает наибольшее число дискуссий.

фото: партия Голос переходит в оппозицию

"Закон об оппозиции, который, к сожалению, фактически был выброшен из регламента как норма в 2010 году, должен быть. И в Европарламенте всегда говорят: большинство и меньшинство должны иметь равные права", – отметила она.
Правила работы коалиции
Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова предложила дополнить так называемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.
"Одной из неотложных проблем сегодня является подготовка закона, над ним сейчас работают в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она.
Депутат предлагает рабочей группе расписать, как работает коалиция в стране, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
"Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", - резюмировала Третьякова.
Что известно о законе?
Скорее всего, Украина увидит закон об оппозиции в сентябре. Как ранее рассказывал заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, в документе будет закреплен "каталог прав оппозиции", также он просит гарантий, что эти права останутся неизменными, вне зависимости от того, кто будет во власти.

фото: спикера Рады Руслан Стефанчук

По словам Стефанчука, чтобы законопроект был рассмотрен Радой в первом чтении, необходимо его широкое обсуждение - с тем, чтобы создать основательный документ, который бы не нуждался в изменениях и правках. "Потому что мы прекрасно понимаем, что кто сегодня у власти, завтра может быть в оппозиции", - отметил нардеп.

В Конституцию могут внести положение, согласно которому, закон об оппозиции и изменения в него принимают конституционным большинством (300 депутатских голосов).
 
С начала независимости Украины не было принято ни одного закона об оппозиции. Данный законопроект может стать первыми законодательно урегулированными нормами работы оппозиции в парламенте.