Рада готовит закон об оппозиции

15:16 20 Июль Киев, Украина

Рабочая группа, в которую вошли все представители фракций, приступила к разработке законопроекта об оппозиции, он будет готов к следующей сессии Верховной Рады.

"Мы начали разрабатывать закон об оппозиции. Причем мы начали разрабатывать вместе с большинством и с меньшинством, всеми представителями фракций. Кстати, это тоже очень и очень хорошие шаги". - заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк

Как рассказала Кондратюк, она тоже является одним из членов рабочей группы и участвует в разработке проекта документа. По ее словам сейчас структурирование закона вызывает наибольшее число дискуссий. "Закон об оппозиции, который, к сожалению, фактически был выброшен из регламента как норма в 2010 году, должен быть. И в Европарламенте всегда говорят: большинство и меньшинство должны иметь равные права", – отметила она.

Правила работы коалиции

Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова предложила дополнить так называемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.

"Одной из неотложных проблем сегодня является подготовка закона, над ним сейчас работают в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции", - рассказала она.

Депутат предлагает рабочей группе расписать, как работает коалиция в стране, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

"Очень часто говорят, что коалиционный договор - это реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть договора, но для того, чтобы была принята эта политическая программа, должна быть еще большая часть коалиционного соглашения, которая называется организационной, и ее можно перевести на простой язык: "Как мы договариваемся", - резюмировала Третьякова.