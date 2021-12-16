Рада готовит закон об оппозиции

Рабочая группа, в которую вошли все представители фракций, приступила к разработке законопроекта об оппозиции, он будет готов к следующей сессии Верховной Рады.
Как рассказала Кондратюк, она тоже является одним из членов рабочей группы и участвует в разработке проекта документа. По ее словам сейчас структурирование закона вызывает наибольшее число дискуссий.
Правила работы коалиции
Народный депутат от "Слуги Народа" Галина Третьякова предложила дополнить так называемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.
Депутат предлагает рабочей группе расписать, как работает коалиция в стране, а не только зафиксировать, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.
Что известно о законе?
Скорее всего, Украина увидит закон об оппозиции в сентябре. Как ранее рассказывал заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, в документе будет закреплен "каталог прав оппозиции", также он просит гарантий, что эти права останутся неизменными, вне зависимости от того, кто будет во власти.
Скорее всего, Украина увидит закон об оппозиции в сентябре. Как ранее рассказывал заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, в документе будет закреплен "каталог прав оппозиции", также он просит гарантий, что эти права останутся неизменными, вне зависимости от того, кто будет во власти.
По словам Стефанчука, чтобы законопроект был рассмотрен Радой в первом чтении, необходимо его широкое обсуждение - с тем, чтобы создать основательный документ, который бы не нуждался в изменениях и правках. "Потому что мы прекрасно понимаем, что кто сегодня у власти, завтра может быть в оппозиции", - отметил нардеп.
В Конституцию могут внести положение, согласно которому, закон об оппозиции и изменения в него принимают конституционным большинством (300 депутатских голосов).
С начала независимости Украины не было принято ни одного закона об оппозиции. Данный законопроект может стать первыми законодательно урегулированными нормами работы оппозиции в парламенте.
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