Рада будет просить мир, чтобы тот осудил аннексию украинских территорий россией

19:04 03 октября Киев, Украина





Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте.



Авторами проекта стали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, а также нардепы Григорий Мамко, Андрей Мотовиловец и Максим Ефимов . Верховная Рада Украины обратится в ООН ЕС , НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международных организаций, чтобы те осудили проведение россией на временно оккупированных территориях Украины так называемых "референдумов" и аннексию частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте.Авторами проекта стали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, а также нардепы Григорий Мамко, Андрей Мотовиловец и Максим Ефимов .

"Устроенный российским руководством спектакль никоим образом не изменяет правовой статус временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины и не будет иметь никаких правовых последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ нашего государства", - отмечают они в пояснительной записке.

Кроме осуждения факта аннексии, нардепы просят мир наконец признать россию государством – спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для страны, имеющей такой статус, а именно: