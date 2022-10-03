Рада будет просить мир, чтобы тот осудил аннексию украинских территорий россией

Верховная Рада Украины обратится в ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международных организаций, чтобы те осудили проведение россией на временно оккупированных территориях Украины так называемых "референдумов" и аннексию частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте.
Авторами проекта стали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, а также нардепы Григорий Мамко, Андрей Мотовиловец и Максим Ефимов .
Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте.
Авторами проекта стали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко, а также нардепы Григорий Мамко, Андрей Мотовиловец и Максим Ефимов .
Кроме осуждения факта аннексии, нардепы просят мир наконец признать россию государством – спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для страны, имеющей такой статус, а именно:
- ввести полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с рф;
- отключить от системы SWIFT все денежные учреждения россии;
- инициировать пересмотр пребывания россии в ООН и его органах и организациях.
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