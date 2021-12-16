Работников таможни будут проверять на полиграфе

08:28 01 Апрель Киев, Украина

В рамках программы "перезагрузки" украинской таможни, будет создана служба детекторного контроля работников, которая должна предотвратить коррупцию.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

"В настоящее время мы провели переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведены около 500 человек. Я думаю, что через неделю-две начнется тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", - отметил Рябикин.

Также в службе готовят меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа - это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи в ходе проведения служебных расследований, что должно усилить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года предоставляет нам методологическую помощь. Речь идет о том, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", - сказал глава таможенной службы.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская таможня должна стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан.