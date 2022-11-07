Работникам ЗАЭС повысят должностные оклады на 50% - Энергоатом

16:31 07 ноября Киев, Украина

Атомщикам Запорожской АЭС на 50% повысят должностные оклады. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает НАЭК Энергоатом.



В компании отметили, что высоко ценят усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков.



В заявлении говорится, что всем работникам ОП ЗАЭС, которые сохраняют верность стране, 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% от должностных окладов. Сейчас сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 млн грн и хранится на специальном счете. Выплата полных начисленных сумм будет осуществлена действующему персоналу ОП ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов.



А с 1 января 2023 года работникам временно оккупированной ЗАЭС, которые отказались подписывать контракты с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, которым руководит Росатом, размер этой надбавки увеличат до 50%.