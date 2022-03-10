Рабочий визит в Турцию: Зеленский рассказал о своих ожиданиях
15:20 16 Октябрь Киев, Украина
В интервью турецкому изданию президент Украины Владимир Зеленский
рассказал о своих ожиданиях от рабочей поездки в Турцию.
"Если говорить о конкретных ожиданиях от визита, то содержание наших переговоров уже традиционно настолько широко, что невозможно выделить что-то одно. Речь пойдет о дальнейшем развитии экономического сотрудничества - налаживании совместных предприятий, инвестирования, развитие энергетического сотрудничества и многое другое", - сказал Президент.
Говоря об украинско-турецких отношениях, он в частности отметил сотрудничество относительно интеграции нашей страны в НАТО.
"Вооруженные силы вашей страны (Турции - ред.) - среди лидеров по мастерству и боевой мощи в мире. И в связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на то, что большое количество украинских военных проходит подготовку в учебных центрах Турецкой Республики, получая самые современные знания и опыт работы с лучшими представителями сил НАТО. Этот подход также оказался важным и в получении нашей страной статуса особого партнера Альянса", - отметил Глава государства.
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