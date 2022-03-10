Рабочий визит в Турцию: Зеленский рассказал о своих ожиданиях

"Вооруженные силы вашей страны (Турции - ред.) - среди лидеров по мастерству и боевой мощи в мире. И в связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на то, что большое количество украинских военных проходит подготовку в учебных центрах Турецкой Республики, получая самые современные знания и опыт работы с лучшими представителями сил НАТО. Этот подход также оказался важным и в получении нашей страной статуса особого партнера Альянса", - отметил Глава государства.