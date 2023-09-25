Пытки до смерти, сексуальное и гендерное насилие: военные преступления рашистов в Украине

18:05 25 сентября Киев, Украина

Доклад Международной комиссии по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека раскрывает ужасающие факты военных преступлений российских войск в Украине.

Подробности рассказал глава комиссии Эрик Мёсе, сообщает Reuters в понедельник, 25 сентября.

Комиссия посетила деоккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. По словам Мьосе, команда "собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в контролируемых ими районах было широко распространенным и систематическим".

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", – сказал Мьосе.

Отвечая на вопрос о точном количестве случаев пыток, закончившихся смертью, член комиссии Пабло де Грайфф ответил, что это было невозможно установить из-за ограниченного доступа, но это было "достаточно большое число и... оно происходит от очень разных источников. Из районов по всей стране, вблизи и вдали от линии боевых действий".



Было установлено, что пытки применялись в основном в следственных изоляторах, руководимых властями рф, и главным образом в отношении людей, обвиненных в том, что они были "украинскими информаторами".



Также комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет.

"Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как совершается насилие", – сообщили члены комиссии.

Комиссия ООН также выявила "несколько случаев" нарушений, якобы совершаемых украинскими силами, сказал Мьосе, отметив, что они касаются случаев неизбирательных нападений и жестокого обращения с российскими пленными.

"Комиссия вновь выражает свою глубокую обеспокоенность масштабами и серьезностью нарушений, совершенных в Украине российскими Вооруженными силами, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Она также напоминает о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали незначительное количество случаев нарушений со стороны своих же Вооруженных сил", — отмечается в докладе.

С момента своего создания комиссия более десяти раз ездила в Украину. В ходе своих расследований ее члены и следователи встречались с представителями государственных органов, международных организаций, гражданского общества и других соответствующих сторон.