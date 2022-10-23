Пытаясь удержать Луганщину, россияне строят "линию Вагнера" - разведка

11:04 23 октября Киев, Украина

Оккупанты строят оборонные противотанковые укрепления ("линию Вагнера") для того, чтобы интергировать реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдерживать быстрые контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Минобороны Британии.

В британской разведке напомнили, что 19 октября основатель ППК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную "линию Вагнера" обороны в оккупированной россией Луганской области, и опубликовал карту, на которой показан запланированный масштаб проекта.

На снимках виден участок новой противотанковой обороны и системы окопов к юго-востоку от Кременной Луганской области.

"Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то, скорее всего, работы направлены на интеграцию реки Северский Донец в зону обороны, частично следуя линиям контроля 2015 года", - говорится в сообщении разведки.

В Минобороны Британии считают, что россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты строят "линию Маннергейма" на временно захваченных территориях области. Там ставят железобетонные кубы и роют траншеи, а деоккупированные населенные пункты стирают с лица земли.

По словам Гайдая, самым "горячим" участком фронта в Луганской области является направление в районе Сватово.