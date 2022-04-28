Пять стран, включая Украину, присоединились к санкциям ЕС за аннексию Крыма

Украина, Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Совета ЕС продлить существующие ограничительные меры против Российской Федерации.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 27 июля.
/>Санкции против России были продлены 21 июня на год.
/>Санкции против России были продлены 21 июня на год.
Напомним, согласно соглашению Вашингтона и Берлина в отношении газопровода "Северный поток-2" Германия должна ввести санкции против России в случае агрессии против Украины.
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