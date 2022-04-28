Пять стран, включая Украину, присоединились к санкциям ЕС за аннексию Крыма

18:38 27 июля Киев, Украина

Украина, Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия присоединились к решению Совета ЕС продлить существующие ограничительные меры против Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 27 июля.



/>Санкции против России были продлены 21 июня на год.

"Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению. Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно соглашению Вашингтона и Берлина в отношении газопровода "Северный поток-2" Германия должна ввести санкции против России в случае агрессии против Украины.