ПВО, ВСУ и энергетики подготовились к осенним массированным обстрелам - Игнат

12:49 03 сентября Киев, Украина

Приближается холодная пора. Россияне, как и в прошлом году, могут усилить атаки на энергетические сети и объекты. Чтобы предупредить возможный ущерб воздушные силы Украины укрепляют свои силы. А россия в последнее время увеличивает производство дронов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 3 сентября.

"Мы укрепляем наши Воздушные силы. Все Силы обороны укрепляют свою ПВО. ПВО малого радиуса действия, конечно, не имеет такой дистанции для уничтожения воздушных целей, однако если их будет больше, то и результат будет лучше", - заявил он.

По словам Игната, сейчас у россии нет того запаса ракет, который был раньше. Но россияне увеличивают производство дронов и к этому нужно быть готовым.

"Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", – отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что западное ПВО дополняет советскую технику Украины, которая также достаточно эффективно работает. Речь идет о ЗРК Бук и С-300.

"Весь этот "винегрет" работает и приносит результат. Вопрос в том, что этого недостаточно, потому что страна велика и приходится локально организовывать ПВО, защищая объекты, города и стратегические объекты", – пояснил он.

Напомним, в ночь на 3 сентября россия снова атаковала портовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Позже стало известно, что подразделения ПВО сбили 22 "шахеда" из 25, которые запустил враг.