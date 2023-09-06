ПВО, ВСУ и энергетики подготовились к осенним массированным обстрелам - Игнат

Приближается холодная пора. Россияне, как и в прошлом году, могут усилить атаки на энергетические сети и объекты. Чтобы предупредить возможный ущерб воздушные силы Украины укрепляют свои силы. А россия в последнее время увеличивает производство дронов. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 3 сентября.
По словам Игната, сейчас у россии нет того запаса ракет, который был раньше. Но россияне увеличивают производство дронов и к этому нужно быть готовым.
Игнат подчеркнул, что западное ПВО дополняет советскую технику Украины, которая также достаточно эффективно работает. Речь идет о ЗРК Бук и С-300.
Напомним, в ночь на 3 сентября россия снова атаковала портовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Позже стало известно, что подразделения ПВО сбили 22 "шахеда" из 25, которые запустил враг.
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