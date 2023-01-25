ПВО вокруг кремля. Стоит ли россии бояться украинских ракет

14:08 25 января Киев, Украина

В ГУР не исключают ударов ВСУ по российской территории, с которой армия рф атакует Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

Комментируя взрывы в Крыму, он отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.

"Поскольку происходит мощная перегруппировка российских войск, на всех направлениях фронта перемещаются мобилизационные резервы россии как из Ростовской области рф, так и из оккупированного Крыма - то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян, - сказал Скибицкий.

Он не исключил ударов и по российской территории.

По его словам, все зависит от того, насколько критическими являются цели - несмотря на то, оккупированная это территория или это территория российской федерации.

"Почему? Ну, давайте посмотрим на статистику. Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования - это территория российской федерации. Если мы говорим об Искандерах - это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 - тоже российская федерация, которые осуществляют обстрелы уже в Киеве", - отметил представитель ГУР.

Также Скибицкий прокомментировал то, что россияне не ставят системы противовоздушной обороны возле аэропорта Энгельс, но ставят ПВО возле кремля.

"Это говорит о том, что если мы достигаем Энгельса, то мы достигнем и кремля", - заявил он.

Напомним, вокруг кремля установили три системы ПВО.

Также сообщалось, что ракетные установки заметили не только москве, но и недалеко от столицы - в деревнях, где есть резиденции российского президента владимира путина.