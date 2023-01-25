ПВО вокруг кремля. Стоит ли россии бояться украинских ракет

В ГУР не исключают ударов ВСУ по российской территории, с которой армия рф атакует Украину. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.
Комментируя взрывы в Крыму, он отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.
Он не исключил ударов и по российской территории.
По его словам, все зависит от того, насколько критическими являются цели - несмотря на то, оккупированная это территория или это территория российской федерации.
Также Скибицкий прокомментировал то, что россияне не ставят системы противовоздушной обороны возле аэропорта Энгельс, но ставят ПВО возле кремля.
Напомним, вокруг кремля установили три системы ПВО.
Также сообщалось, что ракетные установки заметили не только москве, но и недалеко от столицы - в деревнях, где есть резиденции российского президента владимира путина.
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