ПВО Avenger и снаряды для HIMARS: США предоставят Украине новую военную помощь на $400 млн

00:11 11 ноября Киев, Украина





Информацию о поставках Соединенные Штаты направят Украине военную помощь на сумму еще 400 миллионов долларов, в которую войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также высокомобильные системы противовоздушной обороны Avenger.Информацию о поставках ПВО на брифинге 10 ноября подтвердил советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.

"Сегодня США объявит об еще одном пакете помощи в области безопасности для Украины, включая важные вклады в систему противовоздушной обороны, таких как ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, а также системы противовоздушной обороны Avenger, которые оснащены Stinger", — рассказал чиновник.

Полная информация о пакете помощи опубликована на сайте Пентагона.

"Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделения помощи в сфере безопасности на сумму до 400 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это разрешение двадцать пятое извлечение оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В частности, в пакет войдут:

ракеты для ЗРК Hawk;

четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);

21000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

10000120 мм минометных выстрелов;

100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

взрывное оборудование для расчистки помех;

защитное оборудование для прохладной погоды.

В Пентагоне добавили, что в условиях безжалостных и жестоких воздушных атак россии на критически важную инфраструктуру Украины решающее значение имеют дополнительные возможности противовоздушной обороны.

"Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет Инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой. Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важно. беспилотных летательных систем и вертолетов", — объяснили в Минобороны США.

Как ранее сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников, решение о помощи было принято на фоне опасений, что победа республиканцев может привести к сокращению помощи Украине.

"США направят Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов, заявили несколько официальных лиц США, на фоне опасений, что финансовая помощь для войны против россии может несколько сократиться, если республиканцы возьмут под свой контроль Конгресс", - говорится в сообщении.

Собеседники издания на условиях анонимности объяснили, что пакет помощи будет содержать большое количество боеприпасов и впервые – высокомобильные системы противовоздушной обороны Avenger.

"Официальные лица заявили, что будут поставлены боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, которые Украина успешно использует в контрнаступлении против россии. Также будут минометы и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Hawk", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что информация о снабжении дополнительными боеприпасами и средствами противовоздушной обороны появилась на фоне объявленного Министерством обороны рф приказа о выводе российских войск из Херсона.

"Херсон — единственная столица провинции, захваченная Москвой, и освобождение от россиян может позволить Украине вернуть себе территорию на юге, которую она потеряла. Украинские официальные лица признали, что силы Москвы не имели другого выбора, кроме как бежать из Херсона, но сохраняют осторожность, опасаясь засады", — говорится в сообщении.

По словам официальных лиц, новый пакет помощи будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США, что позволит Пентагону взять оружие из собственного запаса и быстро отправить его в Украину. В общей сложности с начала российского вторжения Соединенные Штаты передали Украине военную помощь на сумму более 18,6 миллиарда долларов.



Avenger ("мститель") - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, расположенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company вместе с General Electric. Он предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 километра и в дальностях 0,5-5,5 километра. На комплексе установлены два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 миллиметра и радиолокационная система.