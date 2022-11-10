ПВО Avenger и снаряды для HIMARS: США предоставят Украине новую военную помощь на $400 млн

Соединенные Штаты направят Украине военную помощь на сумму еще 400 миллионов долларов, в которую войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также высокомобильные системы противовоздушной обороны Avenger.
Информацию о поставках ПВО на брифинге 10 ноября подтвердил советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Информацию о поставках ПВО на брифинге 10 ноября подтвердил советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан.
Полная информация о пакете помощи опубликована на сайте Пентагона.
В частности, в пакет войдут:
- ракеты для ЗРК Hawk;
- четыре ЗРК Avenger и ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
- 21000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;
- 10000120 мм минометных выстрелов;
- 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- 400 гранатометов;
- стрелковое оружие, оптика и более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- взрывное оборудование для расчистки помех;
- защитное оборудование для прохладной погоды.
В Пентагоне добавили, что в условиях безжалостных и жестоких воздушных атак россии на критически важную инфраструктуру Украины решающее значение имеют дополнительные возможности противовоздушной обороны.
Как ранее сообщило издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников, решение о помощи было принято на фоне опасений, что победа республиканцев может привести к сокращению помощи Украине.
Собеседники издания на условиях анонимности объяснили, что пакет помощи будет содержать большое количество боеприпасов и впервые – высокомобильные системы противовоздушной обороны Avenger.
Журналисты отмечают, что информация о снабжении дополнительными боеприпасами и средствами противовоздушной обороны появилась на фоне объявленного Министерством обороны рф приказа о выводе российских войск из Херсона.
По словам официальных лиц, новый пакет помощи будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США, что позволит Пентагону взять оружие из собственного запаса и быстро отправить его в Украину. В общей сложности с начала российского вторжения Соединенные Штаты передали Украине военную помощь на сумму более 18,6 миллиарда долларов.
Avenger ("мститель") - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, расположенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company вместе с General Electric. Он предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 километра и в дальностях 0,5-5,5 километра. На комплексе установлены два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 миллиметра и радиолокационная система.
Avenger ("мститель") - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, расположенный на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company вместе с General Electric. Он предназначен для поражения воздушных целей на высотах 0,5-3,8 километра и в дальностях 0,5-5,5 километра. На комплексе установлены два контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 миллиметра и радиолокационная система.
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