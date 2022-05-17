ЧВК Вагнера – одно из орудий Кремля для воздействия на "интересные" для РФ страны

11:30 12 августа Киев, Украина

Вечером 11 августа перед зданием Посольства Республики Судан в Украине прошла акция против преступных действий России в Африке. Организатором мероприятия выступила общественная организация "Агентство развития демократии и информационных свобод" (ОО "АРДИС"). К участию в мероприятии присоединились более 60 человек, люди держали в руках плакаты, на здание посольства велась трансляция слайдов.

Глава ОО "АРДИС" Юрий Федоренко отметил, что Кремль в любой образом пытается наращивать свое присутствие в странах Африки. По его словам, было бы ошибкой думать, что такое "накатывание" России в Африке - всего лишь инструмент, помогающий политическим союзникам Кремля прийти к власти или сохранить ее. Кроме этого, Россия отслеживает социальные конфликты и пытается их усилить, чтобы дестабилизировать страны-мишени, которые входят в круг интересов Москвы. Попытки повлиять на африканскую самоидентификацию посредством использования любых возможностей, в том числе и военных, имеет целью попытку уменьшения влияния западных демократий на Африканском континенте. Тем самым Москва создает идеальную почву для усиления зависимости от российских властей через экономические контракты или политический долг диктаторских режимов, поддержанных Кремлем, считает Федоренко.

Один из активистов, адвокат из Днепра Владимир отметил, что Судан имеет большое геостратегическое значение для России среди многих других игроков. В течение длительного времени обе страны поддерживали экономические, политические и военные отношения, в результате чего Судан рассматривался Кремлем как приоритетный партнер-сателлит на Африканском континенте. Такое отношение постоянно подкреплялось заявлениями Судана об агрессивных действиях Соединенных Штатов, для противодействия которым власти Судана требует военной помощи со стороны России.

По словам другого активиста ОО "АРДИС", Виталия из Харькова, ЧВК Вагнера является одним из главных средств воздействия на страны, "интересные" Кремлю.

"Россия направила множество ресурсов на парламентские и президентские выборы в Судане, которые состоялись в апреле 2020 года. Применив весь арсенал возможных манипуляций и массовую дезинформацию в ходе выборов, Кремль смог привести к власти в стране нужных России кандидатов. Как результат, соглашение о создании на территории Судана российской военной базы было подписано в Хартуме 23 июля 2019 и 1 декабря 2020 в Москве. Такая база имеет стратегическое значение для Москвы из-за своего расположения - в районе ключевого нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Благодаря строительству такой базы Москва могла бы "присматривать" за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единому трубопроводу", - отметил Федоренко.

Украинские активисты подчеркнули, что мировое демократическое сообщество должно заставить власти Судана не идти на договоренности с Кремлем, который превратит Судан в очаг захватнических интересов Путина и страну-спонсора международной напряженности.

Как сообщалось, в планшете, который предположительно принадлежал российскому наемнику в Ливии, найдены детали операций ЧВК Вагнера в нескольких странах мира.