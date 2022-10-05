Путину не удается сдерживать раскол между пропагандой и силовиками - ISW

У российского агрессора владимира путина не получается уравновесить радикальные требования националистов и сдерживать раскол между пропагандой и силовиками.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
В нынешнем российском информационном пространстве есть три основные группы: российские блогеры, военные корреспонденты; бывшие российские офицеры; ветераны и российские силовики.
Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих "фракций", чтобы поддерживать свои военные планы. Однако неудачи в Украине в сочетании с хаотичной мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в россии, отмечают эксперты.
Среди самих блогеров возникают проблемы: они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для вооруженных сил рф. Они продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на минобороны рф.
Ветеранское сообщество недовольно проведением путинской мобилизации.
Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол в кругах сторонников путина.
В нынешнем российском информационном пространстве есть три основные группы: российские блогеры, военные корреспонденты; бывшие российские офицеры; ветераны и российские силовики.
Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих "фракций", чтобы поддерживать свои военные планы. Однако неудачи в Украине в сочетании с хаотичной мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в россии, отмечают эксперты.
Среди самих блогеров возникают проблемы: они начали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для вооруженных сил рф. Они продолжают критиковать нападки главы Чечни Рамзана Кадырова на минобороны рф.
Ветеранское сообщество недовольно проведением путинской мобилизации.
Потрясения от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол в кругах сторонников путина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии