Путинская спецоперация на Донбассе – это и есть вторжение в Украину

Сегодня, 24 февраля, президент России Путин объявил о начале военных действий на Донбассе. По сути – это и есть официальное объявление войны Украине и всему миру.

Поводом для таких действий Путин назвал якобы исходящую от Украины военную угрозу, а также защиту «своих людей» на Донбассе.

"В наши планы не входит оккупация Украины", - отметил Путин и призвал украинских военных "сложить оружие".

Обратившись к странам, которые потенциально встанут против России, Путин напрямую угрожает страшными последствиями, которых "они в своей истории еще не видели". Намек на третью мировую?

В конце своего выступления он призвал россиян оказать поддержку его мерзких планов.

Итак, вторжение в Украину, о котором так долго предупреждали, начато.