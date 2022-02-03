Путин заявил, что Запад «игнорирует» опасения России в области безопасности

20:08 01 Февраль Киев, Украина

Президент Владимир Путин заявил, что опасения России в области безопасности были проигнорированы Западом.



«Мы внимательно анализируем письменные ответы, полученные от США и НАТО», — сказал он журналистам после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



«Но уже сейчас ясно, что фундаментальные опасения России в конечном итоге были проигнорированы», — сказал Путин в своем первом за несколько недель публичном выступлении по поводу кризиса, вызванного опасениями российского вторжения в Украину.



После того, как После того, как Россия выдвинула масштабные предложения по безопасности, направив к границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих, Соединенные Штаты в конце прошлого месяца представили ответ в координации с союзниками по НАТО.



Соединенные Штаты отвергли требование России исключить Украину из НАТО, но предложили то, что они назвали новым «дипломатическим путем» выхода из кризиса.

«Мы не увидели адекватного учета наших трех ключевых требований по предотвращению расширения НАТО, отказу от размещения ударных объектов у границ России и возвращению государству военной инфраструктуры блока в Европе в 1997 году», — сказал Путин.

«Игнорируя наши опасения, США и НАТО указывают на право государств на свободный выбор способов обеспечения своей безопасности», — добавил российский лидер.



По его словам, это лишь одна часть уравнения безопасности. «Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления своей безопасности за счет безопасности других».