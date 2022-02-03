Путин заявил, что Запад «игнорирует» опасения России в области безопасности

Президент Владимир Путин заявил, что опасения России в области безопасности были проигнорированы Западом.
«Мы внимательно анализируем письменные ответы, полученные от США и НАТО», — сказал он журналистам после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Но уже сейчас ясно, что фундаментальные опасения России в конечном итоге были проигнорированы», — сказал Путин в своем первом за несколько недель публичном выступлении по поводу кризиса, вызванного опасениями российского вторжения в Украину.
После того, как Россия выдвинула масштабные предложения по безопасности, направив к границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих, Соединенные Штаты в конце прошлого месяца представили ответ в координации с союзниками по НАТО.
Соединенные Штаты отвергли требование России исключить Украину из НАТО, но предложили то, что они назвали новым «дипломатическим путем» выхода из кризиса.
«Игнорируя наши опасения, США и НАТО указывают на право государств на свободный выбор способов обеспечения своей безопасности», — добавил российский лидер.
По его словам, это лишь одна часть уравнения безопасности. «Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления своей безопасности за счет безопасности других».
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