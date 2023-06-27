Путин выступил с очередным "сенсационным" обращением

06:52 27 июня Киев, Украина





путин призвал военных ЧВК "Вагнер", которые "признали свою трагическую ошибку" подписать контракты с минобороны россии или "вернуться к своим родным". Кроме того, президент рф заявил, что "вагнеровцы" могут "уйти в беларусь". Президент россии владимир путин выступил с пятиминутным бессодержательным обращением, заявил, что дает возможность "одуматься" боевикам ЧВК "Вагнер", а также сказал, что якобы "решающую роль в остановке мятежа сыграли патриотические настроения россиян" путин призвал военных ЧВК "Вагнер", которые "признали свою трагическую ошибку" подписать контракты с минобороны россии или "вернуться к своим родным". Кроме того, президент рф заявил, что "вагнеровцы" могут "уйти в беларусь".

"Благодарен президенту беларуси александру лукашенко — за его усилия и вклад в мирное решение ситуации. Но повторю, именно патриотические настроения граждан и консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль", — сказал путин.

Он заявил, что большинство военных и командиров ЧВК "Вагнер" также якобы являются патриотами, и их "пытались использовать против их братьев по оружию". За пятиминутное выступление путина фамилия пригожина не прозвучала ни разу, о судьбе его также не сказал ни слова.



При этом российский президент добавил, что "братоубийства" якобы хотели "неонацисты в Киеве и их западные покровители".

Из этого короткого обращения путина стало ясно, что ничего не ясно. Однако он и тут умудрился дважды соврать:

путин: "все российское общество заняло одну позицию — всех сплотила позиция ответственности за судьбу отечества."

реальность: жители Ростова провожали «вагнеровцев» и пригожина как героев, а полицейских встречали криками «Позор!» Многие пропагандисты и чиновники (симоньян, шойгу, золотов) долгое время хранили молчание, а часть элиты срочно улетела из столицы.

путин: "благодарю всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути мятежников."

реальность: на пути колонн «вагнеровцев» не встали силовики, военные наносили удары не по самим наемникам, а по мостам. Полиция же разбежалась из Ростова, который захватили пригожинцы.

В «Википедии» уже появилась статья о сегодняшнем выступлении путина.