Путин выступил с очередным "сенсационным" обращением

Президент россии владимир путин выступил с пятиминутным бессодержательным обращением, заявил, что дает возможность "одуматься" боевикам ЧВК "Вагнер", а также сказал, что якобы "решающую роль в остановке мятежа сыграли патриотические настроения россиян".
путин призвал военных ЧВК "Вагнер", которые "признали свою трагическую ошибку" подписать контракты с минобороны россии или "вернуться к своим родным". Кроме того, президент рф заявил, что "вагнеровцы" могут "уйти в беларусь".
путин призвал военных ЧВК "Вагнер", которые "признали свою трагическую ошибку" подписать контракты с минобороны россии или "вернуться к своим родным". Кроме того, президент рф заявил, что "вагнеровцы" могут "уйти в беларусь".
Он заявил, что большинство военных и командиров ЧВК "Вагнер" также якобы являются патриотами, и их "пытались использовать против их братьев по оружию". За пятиминутное выступление путина фамилия пригожина не прозвучала ни разу, о судьбе его также не сказал ни слова.
При этом российский президент добавил, что "братоубийства" якобы хотели "неонацисты в Киеве и их западные покровители".
При этом российский президент добавил, что "братоубийства" якобы хотели "неонацисты в Киеве и их западные покровители".
Из этого короткого обращения путина стало ясно, что ничего не ясно. Однако он и тут умудрился дважды соврать:
путин: "все российское общество заняло одну позицию — всех сплотила позиция ответственности за судьбу отечества."
реальность: жители Ростова провожали «вагнеровцев» и пригожина как героев, а полицейских встречали криками «Позор!» Многие пропагандисты и чиновники (симоньян, шойгу, золотов) долгое время хранили молчание, а часть элиты срочно улетела из столицы.
путин: "благодарю всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути мятежников."
реальность: на пути колонн «вагнеровцев» не встали силовики, военные наносили удары не по самим наемникам, а по мостам. Полиция же разбежалась из Ростова, который захватили пригожинцы.
В «Википедии» уже появилась статья о сегодняшнем выступлении путина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии