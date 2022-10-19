Путин ввел военное положение на оккупированных рф украинских территориях

Президент рф владимир путин подписал указ о введении военного положения на "присоединенных" к рф территориях Украины - самопровозглашенных "днр" и "лнр" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Об этом путин заявил в среду, 19 октября, пишут росСМИ.
Поэтому он подписал указ о введении военного положения в этих четырех "субъектах" российской федерации.
Нелегитимный указ главы кремля обещают "рассмотреть" в Совете Федерации в "кратчайший срок".
Кроме того, правительство по поручению путина создаст специальный координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным для "координации работы по повышению безопасности".
Согласно "указу", предвидится, в частности, усиление незаконного контроля гражданских на оккупированных территориях, депортация граждан в российские регионы, ограничение выезда из оккупированных областей, незаконный досмотр транспорта, использование работы СМИ "для нужд обороны".
Из указа следует, что в приграничных регионах россии (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".
Из указа следует, что в приграничных регионах россии (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".
Указ путина опубликован на сайте кремля.
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