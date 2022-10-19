Путин ввел военное положение на оккупированных рф украинских территориях

15:12 19 октября Киев, Украина

Президент рф владимир путин подписал указ о введении военного положения на "присоединенных" к рф территориях Украины - самопровозглашенных "днр" и "лнр" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Об этом путин заявил в среду, 19 октября, пишут росСМИ.

"Напомню, что в "Донецкой Народной Республике", "Луганской Народной Республике", а также Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав россии действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства", – сказал путин.

Поэтому он подписал указ о введении военного положения в этих четырех "субъектах" российской федерации.

"Он немедленно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - добавил путин.

Нелегитимный указ главы кремля обещают "рассмотреть" в Совете Федерации в "кратчайший срок".

Кроме того, правительство по поручению путина создаст специальный координационный совет во главе с премьером Михаилом Мишустиным для "координации работы по повышению безопасности".

Согласно "указу", предвидится, в частности, усиление незаконного контроля гражданских на оккупированных территориях, депортация граждан в российские регионы, ограничение выезда из оккупированных областей, незаконный досмотр транспорта, использование работы СМИ "для нужд обороны".



Из указа следует, что в приграничных регионах россии (Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), а также в Крыму вводится "средний уровень реагирования".