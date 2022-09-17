Путин впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент россии Владимир путин впервые прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и озвучил свою версию провала российских войск.

«Киевские власти объявили, что они проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться и чем закончится», - заявил путин, выступая на пресс-конференции в Самарканде, где проходи саммит ШОС.

Провал российских войск российский лидер попытался оправдать тем, что в Украине якобы воюет только контрактная армия.

«Воюет не полная, воюет только контрактная часть российской армии. Это связанно с определенными параметрами личного состава», - добавил он.

На самом деле рф использует в войне против Украины и срочников (что признают и в самой россии), и наемников, и «мобилизованных» на захваченных территориях, и даже заключенных.

Российский президент вновь пытался убедить слушателей в том, что рф напала на Украину «для самозащиты».

«Они (страны Запада – ред.) хотели создать такой антироссийский анклав и угрожать россии с этого направления. Это, по сути, и является нашей главной целью – предотвратить такое развитие событий. Запад не дождется развала россии», - заявил он.

Путин в очередной раз выразил уверенность в том, что задачи «специальной военной операции» будут выполнены. На сегодняшний день ее план, который менялся уже несколько раз, снова вернулся к полному контролю над Донецкой и Луганской областями.

«План СВО корректировке не подлежит. Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Наступательные операции на самом Донбассе идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Мы не спешим», - добавил он.

После успешного освобождения Харьковской области от оккупантов, россияне ударили по энергетической инфраструктуре Украины, обесточив полностью или частично населенные пункты шести областей.

«Недавно вооруженные силы россии нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары», - заявил путин, связав ракетные удары с якобы «обстрелами ВСУ территории рф».

Российский лидер вновь предложил Украине вернуться к переговорам и заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган «все время предлагает встречу с Зеленским».

«Мы вели переговорный процесс с киевскими властями, но они отказались от всех договоренностей. Они объявили, что будут добиваться победы на поле боя. Флаг в руки. Они как раз сейчас пытаются это сделать», - заявил автократ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что развязанная россией война вряд ли закончится в 2022 году. И назвал вооружения, которые необходимы Украине для контрнаступления в новом году.