Путин впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент россии Владимир путин впервые прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и озвучил свою версию провала российских войск.
Провал российских войск российский лидер попытался оправдать тем, что в Украине якобы воюет только контрактная армия.
На самом деле рф использует в войне против Украины и срочников (что признают и в самой россии), и наемников, и «мобилизованных» на захваченных территориях, и даже заключенных.
Российский президент вновь пытался убедить слушателей в том, что рф напала на Украину «для самозащиты».
Путин в очередной раз выразил уверенность в том, что задачи «специальной военной операции» будут выполнены. На сегодняшний день ее план, который менялся уже несколько раз, снова вернулся к полному контролю над Донецкой и Луганской областями.
После успешного освобождения Харьковской области от оккупантов, россияне ударили по энергетической инфраструктуре Украины, обесточив полностью или частично населенные пункты шести областей.
Российский лидер вновь предложил Украине вернуться к переговорам и заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган «все время предлагает встречу с Зеленским».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что развязанная россией война вряд ли закончится в 2022 году. И назвал вооружения, которые необходимы Украине для контрнаступления в новом году.
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