Путин воюет с собственной экономикой лучше, чем с Украиной

Пока у главы РФ Путина гораздо лучше получается разгром российской экономики, чем Украины.
Он хотел блицкриг и капитуляцию Украины, а получил уничтоженную экономику России и огромные военные потери.
На открытии межбанковского рынка курс доллара резко подскочил на 25,4% и в результате стоимость валюты составила 120 руб. – что является историческим максимумом. Курс доллара на мосбирже – 121 рубль. Таким образом, средняя зарплата россиян упала с 618 дол. до 289 дол.
Бумаги «Сбера» на Лондонской бирже упали на 75,11% до 1,011 дол, НОВАТЭКа — на 54%, «Роснефти» — на 45,51%, X5 Group — на 36,25%, «Сургутнефтегаза» — на 19%, Evraz — на 18% ,«Полюса» — на 17%. Бумаги «Газпрома» упали на 60% (до $2,25).
Япония заявила о введении санкций против российского Центробанка и персональных санкцийпротив лукашенко.
Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза.
Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России, так российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.
Страны Европы и США отказались от российских энергоносителей - нефти, газа и угля.
Великобритания запретила экспорт авиационной и космической техники.
Apple, Google, Samsung Pay в России официально закрыты.
И это только начало! Украина не сдается! И с Украиной весь мир!
На открытии межбанковского рынка курс доллара резко подскочил на 25,4% и в результате стоимость валюты составила 120 руб. – что является историческим максимумом. Курс доллара на мосбирже – 121 рубль. Таким образом, средняя зарплата россиян упала с 618 дол. до 289 дол.
Бумаги «Сбера» на Лондонской бирже упали на 75,11% до 1,011 дол, НОВАТЭКа — на 54%, «Роснефти» — на 45,51%, X5 Group — на 36,25%, «Сургутнефтегаза» — на 19%, Evraz — на 18% ,«Полюса» — на 17%. Бумаги «Газпрома» упали на 60% (до $2,25).
Япония заявила о введении санкций против российского Центробанка и персональных санкцийпротив лукашенко.
Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза.
Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России, так российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.
Страны Европы и США отказались от российских энергоносителей - нефти, газа и угля.
Великобритания запретила экспорт авиационной и космической техники.
Apple, Google, Samsung Pay в России официально закрыты.
И это только начало! Украина не сдается! И с Украиной весь мир!
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