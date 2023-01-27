Путин весной может планировать новое наступление на Украину - Bloomberg

14:18 27 января Киев, Украина

Президент рф владимир путин планирует новое наступление против Украины в феврале-марте, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, который, как он ожидает, продлится годами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кремлю.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что это не новая информация и украинским властям известно, что путин поставил задачу начальнику генштаба вс рф герасимову до марта выйти на админграницы Донецкой области.



По словам источников, новое наступление может начаться уже в феврале или в марте. Их комментарии подтверждают предупреждение Украины и ее союзников о приближении нового наступления рф и предполагают, что оно может начаться еще до того, как Киев получит обещанные поставки американских и европейских боевых танков.



Как отмечает агентство, кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после месяцев потери позиций, усиливая давление на Киев и его сторонников, чтобы те согласились на определенное перемирие, которое оставит за россией контроль над оккупированными территориями.



Постоянные неудачи привели к тому, что многие в кремле стали более реалистично оценивать свои ближайшие амбиции, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.



Но путин по-прежнему убежден, что большие силы россии и готовность принять потери - уже насчитывающие десятки тысяч военных, больше, чем в любом конфликте со времен Второй мировой войны, по оценкам США и Европы, позволят ему победить, несмотря произошедшие до сих пор неудачи.



Агентство отмечает, что решительность путина предвещает еще одну эскалацию в войне тогда, когда Киев готовит новое контрнаступление с целью вытеснить его войска, отвергая любое прекращение огня, предусматривающее оккупацию рф украинских территорий.



Глава кремля считает, что у него нет другой альтернативы, кроме победить в конфликте, который он рассматривает как экзистенциальный, с США и их союзниками. По словам источников, новая волна мобилизации в рф возможна уже этой весной, поскольку экономика и общество страны все больше подчиняются потребностям войны.

"путин разочарован тем, как обстоят дела, но он не готов отказываться от своих целей. Это просто означает, что путь будет длиннее, кровавым и хуже для всех", — сказала основательница политического центра R.Politik Татьяна Станова.

Сотрудники разведки США и Европы сомневаются, есть ли у россии ресурсы для нового большого наступления, даже после мобилизации 300 тысяч дополнительных войск минувшей осенью. Между тем, союзники Украины наращивают поставки оружия, готовятся впервые поставить бронированную технику и основные боевые танки, которые могли бы помочь украинским войскам прорвать российские линии, пишет Bloomberg.



Но жестокие, утомительные атаки россии в таких местах, как Бахмут, истощили украинские силы, отвлекая их и подрывая способность Киева проводить наступательные операции в других районах, говорят американские официальные лица.



После молниеносных атак украинских войск летом и осенью, прорвавших оборонительные линии рф, россияне усилили защиту, используя окопы, ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение ВСУ.



При этом, как отмечает издание, россия не продемонстрировала способности быстро захватывать украинские территории, ведь за последние 6 месяцев она оккупировала лишь один небольшой город, понеся при этом огромные потери.



Однако украинские войска постоянно удивляют союзников тем, что успешно отбивают российские атаки и возвращают свои территории.



Уверенность путина в способности его армии одержать победу, даже ценой огромных жертв и разрушений, отражает неправильное понимание обязательств Запада остановить его агрессию, признают некоторые инсайдеры. США и их союзники постоянно наращивают поставки Украине оружия в категории, когда-то считавшиеся запрещенными, пишет Bloomberg.



Однако американские и европейские военные чиновники опасаются, что война в скором времени может перерасти в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны с преимущественно застойными линиями фронта — сценарий, который может пойти на пользу россии с ее большим населением и военной промышленностью.



Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов заявил, что это не новая информация и украинские власти знают о возможности нового наступления.

"Такие данные мы публично объявляли. Да, готовятся новые волны мобилизации, и она уже продолжается, равно как и наступательные действия врага. От своих стратегических целей, несмотря на то, что так называемая СВО ничего не достигла, но от стратегических целей российский диктатор не отказался", - сказал он.

Юсов отметил, что украинским властям известно, что путин поставил задачу герасимову до марта выйти на админграницы Донецкой области.