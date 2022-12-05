Путин в конфликте с Украиной "безнадежно потерял путь" - Шольц

Нынешный президент россии подталкивает свою страну на катастрофически скользкий путь. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Анадолу в понедельник, 5 декабря.
Шольц выразил мнение, что путин в конфликте с Украиной "безнадежно потерял путь".
Канцлер Германии в очередной раз подчеркнул, что Украина не должна стать проигравшей стороной в этом конфликте, а также снова заверил в готовности Берлина продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока россия не выведет своих военных.
В то же время, Шольц убежден, что полный отказ от диалога с путиным станет большой ошибкой и подчеркнул необходимость его возобновления.
В то же время, Шольц убежден, что полный отказ от диалога с путиным станет большой ошибкой и подчеркнул необходимость его возобновления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии