Путин в конфликте с Украиной "безнадежно потерял путь" - Шольц

15:36 05 декабря Киев, Украина

Нынешный президент россии подталкивает свою страну на катастрофически скользкий путь. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц , сообщает Анадолу в понедельник, 5 декабря.

Путин отдает приказ о самых страшных преступлениях против Украины и одновременно подталкивает собственную страну на катастрофически скользкий путь", – сказал глава правительства ФРГ, вручая поощрительную немецкую премию имени Марион Денхофф одной из основательниц правозащитного центра Мемориал Ирине Щербаковой.

Шольц выразил мнение, что путин в конфликте с Украиной "безнадежно потерял путь".

"Запуская ракеты по гражданскому населению, детям, женщинам, он не только серьезно нарушает международное право, но в то же время прокладывает путь к невообразимой нравственной пропасти", – отметил он.

Канцлер Германии в очередной раз подчеркнул, что Украина не должна стать проигравшей стороной в этом конфликте, а также снова заверил в готовности Берлина продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока россия не выведет своих военных.



В то же время, Шольц убежден, что полный отказ от диалога с путиным станет большой ошибкой и подчеркнул необходимость его возобновления.