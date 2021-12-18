Путин требует гарантий НАТО не расширяться на восток

07:28 02 Декабрь Киев, Украина

Российский президент в очередной раз подчеркнул свои страхи перед Западом и заявилчто и далее намерен требовать от него гарантийисключающих дальнейшее сосредоточение военных сил class="word">НАТО на границах Украины и России.

Выступая на кремлевской церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к «надежным и долгосрочным гарантиям безопасности».

«В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками мы будем настаивать на разработке конкретных соглашенийкоторые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и развертывание угрожающих нам систем вооружений в непосредственной близости от российской территории», - сказал Путин.
Он заявилчто «угрозы нарастают на нашей западной границе», поскольку НАТО размещает свою военную инфраструктуру ближе к Россиии предложил Западу провести предметные переговоры по этому вопросудобавивчто Москве потребуются не только словесные заверенияно и «юридические гарантии».

«Мы не требуем для себя особых условий и понимаемчто любые договоренности должны учитывать интересы России и всех евроатлантических стран», - сказал Путин.
 
«Для всех должна быть обеспечена спокойная и стабильная обстановкаи она нужна всем без исключения».

Заявление Путина было сделано на следующий день после тогокак он строго предостерег НАТО от размещения своих войск и оружия на Украинезаявивчто это представляет собой красную черту для России и вызовет решительный ответ.

В последние недели резко возросла напряженность в связи с наращиванием российских войск возле Украинычто обеспокоило украинских и западных официальных лицкоторые увидели в этом возможный знак намерения Москвы на военное вторжение на территорию Украины.
 
Министры иностранных дел стран НАТО предупредили Россию во вторникчто любая попытка дальнейшей дестабилизации Украины будет дорогостоящей ошибкой.

Кремль настаивает на томчто у него нет таких намеренийи обвинил Украину и ее западных сторонников в томчто это они прикрывают свои якобы агрессивные намерения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказалчто концентрация украинских войск выглядит «тревожной», добавивчто он собирался поднять этот вопрос во время встречи на уровне министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стокгольме в четверг.

Госдепартамент США и МИД России заявиличто Блинкен и Лавров встретятся в четверг на полях встречи ОБСЕПредставитель Госдепартамента сообщилчто сначала Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.