Путин требует гарантий НАТО не расширяться на восток

07:28 02 Декабрь Киев, Украина

Российский президент в очередной раз подчеркнул свои страхи перед Западом и заявил , что и далее намерен требовать от него гарантий , исключающих дальнейшее сосредоточение военных сил class="word">НАТО на границах Украины и России .

Выступая на кремлевской церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к «надежным и долгосрочным гарантиям безопасности».

« В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками мы будем настаивать на разработке конкретных соглашений , которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и развертывание угрожающих нам систем вооружений в непосредственной близости от российской территории », - сказал Путин .

Он заявил , что « угрозы нарастают на нашей западной границе », поскольку НАТО размещает свою военную инфраструктуру ближе к России , и предложил Западу провести предметные переговоры по этому вопросу , добавив , что Москве потребуются не только словесные заверения , но и « юридические гарантии ».



« Мы не требуем для себя особых условий и понимаем , что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех евроатлантических стран », - сказал Путин .

« Для всех должна быть обеспечена спокойная и стабильная обстановка , и она нужна всем без исключения ».



Заявление Путина было сделано на следующий день после того , как он строго предостерег НАТО от размещения своих войск и оружия на Украине , заявив , что это представляет собой красную черту для России и вызовет решительный ответ .



В последние недели резко возросла напряженность в связи с наращиванием российских войск возле Украины , что обеспокоило украинских и западных официальных лиц , которые увидели в этом возможный знак намерения Москвы на военное вторжение на территорию Украины.

Министры иностранных дел стран НАТО предупредили Россию во вторник , что любая попытка дальнейшей дестабилизации Украины будет дорогостоящей ошибкой .



Кремль настаивает на том , что у него нет таких намерений , и обвинил Украину и ее западных сторонников в том , что это они прикрывают свои якобы агрессивные намерения .



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал , что концентрация украинских войск выглядит « тревожной », добавив , что он собирался поднять этот вопрос во время встречи на уровне министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стокгольме в четверг .