Путин требует гарантий НАТО не расширяться на восток

Российский президент в очередной раз подчеркнул свои страхи перед Западом и заявил, что и далее намерен требовать от него гарантий, исключающих дальнейшее сосредоточение военных сил class="word">НАТО на границах Украины и России.
Выступая на кремлевской церемонии вручения верительных грамот иностранных послов, Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к «надежным и долгосрочным гарантиям безопасности».
Он заявил, что «угрозы нарастают на нашей западной границе», поскольку НАТО размещает свою военную инфраструктуру ближе к России, и предложил Западу провести предметные переговоры по этому вопросу, добавив, что Москве потребуются не только словесные заверения, но и «юридические гарантии».
«Мы не требуем для себя особых условий и понимаем, что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех евроатлантических стран», - сказал Путин.
«Для всех должна быть обеспечена спокойная и стабильная обстановка, и она нужна всем без исключения».
Заявление Путина было сделано на следующий день после того, как он строго предостерег НАТО от размещения своих войск и оружия на Украине, заявив, что это представляет собой красную черту для России и вызовет решительный ответ.
В последние недели резко возросла напряженность в связи с наращиванием российских войск возле Украины, что обеспокоило украинских и западных официальных лиц, которые увидели в этом возможный знак намерения Москвы на военное вторжение на территорию Украины.
Министры иностранных дел стран НАТО предупредили Россию во вторник, что любая попытка дальнейшей дестабилизации Украины будет дорогостоящей ошибкой.
Кремль настаивает на том, что у него нет таких намерений, и обвинил Украину и ее западных сторонников в том, что это они прикрывают свои якобы агрессивные намерения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что концентрация украинских войск выглядит «тревожной», добавив, что он собирался поднять этот вопрос во время встречи на уровне министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стокгольме в четверг.
Госдепартамент США и МИД России заявили, что Блинкен и Лавров встретятся в четверг на полях встречи ОБСЕ. Представитель Госдепартамента сообщил, что сначала Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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