Путин стремится восстановить СССР и беларусь может стать следующей целью агрессии - Зеленский
17:19 30 мая Киев, Украина
Российский лидер владимир путин
стремится к восстановлению влияния Советского Союза и возможно рассматривает беларусь как потенциальную цель для агрессивных действий.
Такое заявление было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью южнокорейской газете Chosun.
"Восстановление Советского Союза является главной целью путина в жизни. Учитывая невозможность достижения этой цели дипломатическим путем, он пытался использовать различные угрозы и трансформацию энергии в оружие. Однако все его попытки оказались неудачными. В итоге он решил выступить открытым агрессором", - пояснил Зеленский
.
Президент Украины напомнил, что перед полномасштабным вторжением путин избегал даже телефонных разговоров с украинским руководством на протяжении продолжительного времени.
"Есть только одна причина - он не имеет ничего сказать. Путин хорошо понимает, что его желание захватить Украину силой очевидно. Так о чем же мы можем говорить? Путин просто хочет вторгнуться в Украину при помощи военных действий и уничтожить украинскую идентичность. Следующей возможной целью для путина может стать беларусь", - считает Зеленский.
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