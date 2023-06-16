Путин стремится восстановить СССР и беларусь может стать следующей целью агрессии - Зеленский

Президент Украины напомнил, что перед полномасштабным вторжением путин избегал даже телефонных разговоров с украинским руководством на протяжении продолжительного времени.

"Есть только одна причина - он не имеет ничего сказать. Путин хорошо понимает, что его желание захватить Украину силой очевидно. Так о чем же мы можем говорить? Путин просто хочет вторгнуться в Украину при помощи военных действий и уничтожить украинскую идентичность. Следующей возможной целью для путина может стать беларусь", - считает Зеленский.