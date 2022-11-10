Путин совершил несколько огромных ошибок, когда вторгся в Украину — Столтенберг

08:34 10 ноября Киев, Украина

Президент россии владимир путин недооценил мужество украинцев и поддержку союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит.

"Путин совершил несколько огромных ошибок, когда вторгся в Украину, стратегических ошибок. Одна из них заключалась в том, что он недооценил украинцев, их мужество, их преданность борьбе и защите страны", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что еще одна ошибка путина заключалась в том, что он недооценил союзников по НАТО, партнеров, "в нашей способности поддержать Украину".

"Если президент путин победит в Украине, это будет катастрофически для украинцев, но это также сделает нас более уязвимыми, потому что тогда послание (другим авторитарным лидерам) будет таким, что они могут убежать, достичь своих целей, используя агрессивную военную силу", — подчеркнул генсек Альянса.

По словам Столтенберга, то, что россия была отброшена назад от Киева, Харькова и Херсона, и "вдохновляет, как храбрые украинские силы способны освободить еще больше украинской территории": "Победы, успехи, которых достигают украинские Вооруженные силы, принадлежат храбрым, мужественным украинским солдатам Но, конечно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров НАТО, также чрезвычайно важна».



Он также поблагодарил Великобританию за то, что она подготовила около 30 000 украинских солдат.