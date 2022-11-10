Путин совершил несколько огромных ошибок, когда вторгся в Украину — Столтенберг

Президент россии владимир путин недооценил мужество украинцев и поддержку союзников, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит.
Он добавил, что еще одна ошибка путина заключалась в том, что он недооценил союзников по НАТО, партнеров, "в нашей способности поддержать Украину".
По словам Столтенберга, то, что россия была отброшена назад от Киева, Харькова и Херсона, и "вдохновляет, как храбрые украинские силы способны освободить еще больше украинской территории": "Победы, успехи, которых достигают украинские Вооруженные силы, принадлежат храбрым, мужественным украинским солдатам Но, конечно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров НАТО, также чрезвычайно важна».
Он также поблагодарил Великобританию за то, что она подготовила около 30 000 украинских солдат.
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