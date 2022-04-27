Путин согласился на эвакуацию гражданских с Азовстали

07:41 27 апреля Киев, Украина

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша эвакуировать гражданских с Азовстали в Мариуполе.

К мероприятию по вывозу жителей Мариуполя привлекут Международный комитет Красного креста.



Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ООН.



Отмечается, что в ходе двухсторонней встречи были обсуждены, в том числе, предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности в связи с ситуацией в Мариуполе.



Последующие действия по эвакуации с Азовстали согласуют Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны РФ.



Напомним, разговор Гутерриша и Путина продолжался около часа. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.



Как известно, 28 апреля Гутерриш приедет в Киев.