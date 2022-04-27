Путин согласился на эвакуацию гражданских с Азовстали

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша эвакуировать гражданских с Азовстали в Мариуполе.
К мероприятию по вывозу жителей Мариуполя привлекут Международный комитет Красного креста.
Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ООН.
Отмечается, что в ходе двухсторонней встречи были обсуждены, в том числе, предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности в связи с ситуацией в Мариуполе.
Последующие действия по эвакуации с Азовстали согласуют Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны РФ.
Напомним, разговор Гутерриша и Путина продолжался около часа. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.
Как известно, 28 апреля Гутерриш приедет в Киев.
Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ООН.
Отмечается, что в ходе двухсторонней встречи были обсуждены, в том числе, предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности в связи с ситуацией в Мариуполе.
Последующие действия по эвакуации с Азовстали согласуют Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны РФ.
Напомним, разговор Гутерриша и Путина продолжался около часа. Генсек ООН заявил, что считает войну в Украине вторжением России.
Как известно, 28 апреля Гутерриш приедет в Киев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии