Путин собирается посетить саммит G20 - президент Индонезии

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер владимир путин планируют принять участие в саммите Большой двадцатки (G20), который пройдет в ноябре на курортном острове Бали.
Об этом Bloomberg сообщил индонезийский президент Джоко Видодо.
Издание подчеркнуло, что президент Индонезии впервые подтвердил намерения и путина, и Си посетить саммит лично. Присутствие их обоих привело бы к противостоянию с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые планируют лично встретиться впервые после полномасштабного вторжения рф в Украину. Атака, которая произошла после того, как путин и Си объявили о «безграничном» партнерстве, стала причиной раскола G20 по введению санкций против россии.
МИД Китая не прокомментировал планы Си Цзиньпина по поводу поездки на саммит. В частности, с началом пандемии коронавируса он еще ни разу не уезжал за пределы своей страны.
Спикер кремля также отказался от комментариев. Однако другой российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что путин планирует лично поехать на саммит «Большой двадцатки». В частности, в заявлении кремля говорится, что путин и Видодо обсудили подготовку к саммиту во время телефонного разговора.
В издании также обратили внимание, что если путин будет присутствовать на саммите, может состояться первая с начала вторжения встреча хозяина кремля и президента Украины Владимира Зеленского. Ведь глава украинского государства тоже может быть на Бали.
Что касается президента США Джо Байдена, то после полномасштабного вторжения в Украину он призвал исключить рф из G20. А официальные лица США ранее давили на Индонезию, чтобы не пустить путина на саммит.
Напомним, семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.
МИД Китая не прокомментировал планы Си Цзиньпина по поводу поездки на саммит. В частности, с началом пандемии коронавируса он еще ни разу не уезжал за пределы своей страны.
Спикер кремля также отказался от комментариев. Однако другой российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил изданию, что путин планирует лично поехать на саммит «Большой двадцатки». В частности, в заявлении кремля говорится, что путин и Видодо обсудили подготовку к саммиту во время телефонного разговора.
В издании также обратили внимание, что если путин будет присутствовать на саммите, может состояться первая с начала вторжения встреча хозяина кремля и президента Украины Владимира Зеленского. Ведь глава украинского государства тоже может быть на Бали.
Что касается президента США Джо Байдена, то после полномасштабного вторжения в Украину он призвал исключить рф из G20. А официальные лица США ранее давили на Индонезию, чтобы не пустить путина на саммит.
Напомним, семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати (G20) состоится 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.
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