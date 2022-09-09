Путин собирает Совбез после того, как российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины

Российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины, а 10-тысячная группировка в Харьковской области оказалась под угрозой окружения.
На фоне успехов ВСУ глава страны-агрессора собирает Совбез, к путину были вызваны 12 высших чиновников, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел сергей лавров, бывший президент дмитрий медведев и секретарь николай патрушев.
Как сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW), успехи украинской армии на харьковско-изюмском направлении привели к потере доверия к командованию в масштабах, которых не было с мая, когда российские силы потерпели фиаско при переправе через реку Северский Донец.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг сообщил, что с начала осени в результате контрнаступления ВСУ освободили десятки населенных пунктов на территории более тысячи квадратных километров.
Вслед за Балаклеей украинские войска могут в течение 72 часов взять Купянск — ключевой город, потеря которого еще сильнее ослабит каналы снабжения российских сил, пишет ISW. Высокая скорость продвижения украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тыловых районах, утверждают эксперты.
Вслед за Балаклеей украинские войска могут в течение 72 часов взять Купянск — ключевой город, потеря которого еще сильнее ослабит каналы снабжения российских сил, пишет ISW. Высокая скорость продвижения украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тыловых районах, утверждают эксперты.
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