14:39 09 сентября Киев, Украина

Российская армия начала сдавать позиции под натиском контрнаступления Украины, а 10-тысячная группировка в Харьковской области оказалась под угрозой окружения.

На фоне успехов ВСУ глава страны-агрессора собирает Совбез, к путину были вызваны 12 высших чиновников, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел сергей лавров, бывший президент дмитрий медведев и секретарь николай патрушев.

"Кремль не будет комментировать ход военных действий, в результате которых, по заявлениям Киева, российская армия потеряла Балаклею — город с населением около 30 тысяч человек, расположенный в 90 км от областного центра", - заявил пресс-секретарь президента дмитрий песков.

Как сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW), успехи украинской армии на харьковско-изюмском направлении привели к потере доверия к командованию в масштабах, которых не было с мая, когда российские силы потерпели фиаско при переправе через реку Северский Донец.