Путин сильно просчитался в войне с Украиной и будет за это мстить

В то время, как Вашингтон уже просчитал возможные потери от российской агрессии, а многие мировые политики пытаются предсказать дату начала войны, российские политологи и СМИ отметили, что риторика Кремля в отношении военных планов сильно изменилась. Всё чаще из уст представителей российской власти звучит фраза «войны не будет». Что же произошло?

Хорошо эту ситуацию пояснил российский политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, хозяин Кремля и сам «не ожидал», что его действия приведут к вынужденному отступлению. А для отказа от дальнейшей военной эскалации послужили две причины.

Первая причина – внешняя. Путин никак не ожидал, что столкнется с таким единым фронтом сопротивления со стороны всего Запада. Даже те страны, которые ранее были более лояльны к нему, стали противниками. Поддержка и укрепление украинских военных сил современным оружием, мощный удар санкций, запрет запуска СП-2 стали очень болезненным ударом по планам России.

Второй причиной для отказа от милитаристских планов стала неблагоприятная внутренняя ситуация в самой России.

В стране ощутимый экономический спад, популярность президента у народа падает день ото дня. Россияне не хотят новой войны и новых гробов. Народ устал и не знает, чего ждать завтра…

“Ситуация серьезно поменялась, потому что Путин просчитался... Наглости оказалось недостаточно, чтобы взять города. Думаю, в Кремле будут искать какие-то другие способы давления на Украину. И, конечно, найдут. Расслабляться не стоит”, - предупредил российский оппозиционер.

Президент РФ Владимир Путин сейчас находится в очень непростой ситуации: и воевать невозможно, и отступить позорно. Путин до последнего будет стараться “держать лицо”, как говорится, будет пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, симулируя свою победу.

“Путин… не может сказать: “Извините, я проиграл”... Он не сможет не отомстить Украине за довольно очевидное поражение в информационной войне, где был всегда силен, как никто. Расслабляться нельзя. Будут нанесены удары с самых неожиданных направлений. Имею в виду удары не военные, а политические, экономические, информационные... Путин никогда никому ничего не прощает”, - заявил политолог.

Возможно, Россия использует уже отработанный в Грузии сценарий и под предлогом борьбы с “украинской угрозой” станет вводить войска в приграничные с Украиной государства. Не исключены и провокации на белорусской границе. Ведь Путин предпочитает не пачкать свои руки и действует через “прокладки”.

Ясно одно: уязвленное самолюбие Путина толкает его на месть, и он постарается “сделать Украине как можно больней”.