Путин шантажирует мир зерном - Госсекретарь США

Военные россии блокируют поставки украинского экспортного зерна, создавая в мире продовольственный кризис.
Об этом в понедельник заявил Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время выступления на круглом столе в Вашингтоне.
Также глава Госдепартамента США указал на то, что россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать его и получить из этого выгоду.
Блинкен подчеркнул, что именно россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.
Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Украина должна получить ключевую роль в переговорах о деблокаде портов с зерном, а визит главы мид россии сергея лаврова в Турцию не решит проблему.
Он же подчеркнул, что Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.
Блинкен подчеркнул, что именно россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.
Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".
В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Украина должна получить ключевую роль в переговорах о деблокаде портов с зерном, а визит главы мид россии сергея лаврова в Турцию не решит проблему.
Он же подчеркнул, что Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.
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