Путин шантажирует мир зерном - Госсекретарь США

"Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или искажить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", - сказал Блинкен.