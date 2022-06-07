Путин шантажирует мир зерном - Госсекретарь США

09:40 07 июня Киев, Украина

Военные россии блокируют поставки украинского экспортного зерна, создавая в мире продовольственный кризис.

 
Об этом в понедельник заявил Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время выступления на круглом столе в Вашингтоне.
 
"Президент путин заблокировал отправки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отделиться от ответственности или искажить ее, потому что надеется, что мир уступит ему и отменит санкции. Другими словами, это просто шантаж", - сказал Блинкен.
 
Также глава Госдепартамента США указал на то, что россия "обворовывает украинских экспортеров зерна" для того, чтобы самой продать его и получить из этого выгоду.

Блинкен подчеркнул, что именно россия способствует серьезному ухудшению ситуации с голодом за пределами украинских границ, в частности в странах Африки.

Госсекретарь США призвал весь мир "срочно и вместе дать ответ на эту чрезвычайную ситуацию".

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Украина должна получить ключевую роль в переговорах о деблокаде портов с зерном, а визит главы мид россии сергея лаврова в Турцию не решит проблему.

Он же подчеркнул, что Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.
 
"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", - заявил Прайс.