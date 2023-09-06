Путин: россия не готова к возобновлению Черноморской зерновой инициативы

Президент россии владимир путин после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что россия пока не готова немедленно возобновлять Черноморскую зерновую инициативу, которая была прервана в июле.
Путин выразил эту позицию на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи. Он подчеркнул, что для возобновления россией участия в "зерновой сделке" необходимо выполнение ранее установленных условий.
Путин выразил эту позицию на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи. Он подчеркнул, что для возобновления россией участия в "зерновой сделке" необходимо выполнение ранее установленных условий.
Путин также отметил, что ожидает снятия санкций, касающихся поставок российских зерновых и удобрений на европейские рынки, как одно из условий для восстановления сделки.
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