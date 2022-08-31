Путин увеличил штатную численность вооруженных сил рф

18:22 25 августа Киев, Украина

Буксующая кампания в Украине и требования генералов привлечь больше живой силы, заставили путин а подписал указ о резком увеличении штатной численности вооруженных сил рф.

За 4 месяца министерству обороны рф приказано набрать в армию 137 тысяч военнослужащих, таким образом штатная численность вс рф с 1,9

млн будет доведена до 2,04 млн человек с 2023 года.

Численность российской группировки в Украине с учетом войск так называемых "ЛНР" и "ДНР" сейчас оценивается в 150–180 тысяч, тогда как украинская армия насчитывала 250 тысяч человек до начала боевых действий, а с учетом мобилизации ее довели до 700 тысяч.



Военное руководство россии выступает за начало всеобщей мобилизации, чтобы покрыть нехватку личного состава на войне, которая тянется шестой месяц, вопреки планам совершить быстрый и эффектный блицкриг.



Тот факт, что путин до сих пор не решился на массовый призыв, генералы считают большой ошибкой. Армия воюет в меньшинстве, и поэтому двигается так медленно, а с нынешней скоростью война может затянуться еще на полтора-два года.

Подписав указ об увеличении армии путин похоронил свою мечту о "маленькой победоносной войне" и перешёл к войне на истощение, которую выиграть не сможет. Украине будет тяжело. Но против путина будет весь демократический цивилизованный мир. Поэтому исход предрешен.