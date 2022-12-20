Путин пытается снять с себя ответственность за поражения в войне — британская разведка

В британской разведке считают, что визитом в объединенный штаб "специальной военной операции" президент рф владимир путин стремился продемонстрировать коллективную ответственность за военные поражения.
Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.
Отмечается, что путина сняли во время встречи с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу. Он требовал предложения по следующим шагам "СВО". Одним из выступавших с докладом был командующий группой войск рф в Украине генерал сергей суровикин.
Отмечается, что путина сняли во время встречи с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником Генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу. Он требовал предложения по следующим шагам "СВО". Одним из выступавших с докладом был командующий группой войск рф в Украине генерал сергей суровикин.
В разведке также предполагают, что телевизионные кадры могли быть предназначены и для того, чтобы развеять слухи в соцсетях об увольнении начальника Генштаба ВС рф.
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