Путин пытается отсрочить признание поражения рф в войне против Украины - ISW

14:00 15 декабря Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны



По словам аналитиков, послание президента рф к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации - это ежегодная речь, введенная в российскую Конституцию в феврале 1994 года, и примерно эквивалентна ежегодной речи президента США "О состоянии Союза".



Спикер кремля дмитрий песков заявил, что путин может выступить с посланием к Собранию Федерации в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" по поводу сроков последующего обращения. Президент россии владимир путин отложил свое ежегодное обращение в Федеральное собрание и ежегодную пресс-конференцию, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах россии и отсрочить признание поражения в войне против Украины.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW) По словам аналитиков, послание президента рф к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации - это ежегодная речь, введенная в российскую Конституцию в феврале 1994 года, и примерно эквивалентна ежегодной речи президента США "О состоянии Союза".Спикер кремля дмитрий песков заявил, что путин может выступить с посланием к Собранию Федерации в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" по поводу сроков последующего обращения.

"Решение путина отложить его ежегодное послание к Собранию указывает на то, что он остается неуверенным в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его поведения относительно вторжения в Украину", — говорится в отчете.

В ISW отметили, что отступление армии рф из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы путина провозгласить победу во время обращения к Собранию Федерации, как это было в марте 2014 года во время "Крымской речи", в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

"путин, вероятно, предполагал подобный результат в начале весны, но отложил обращение на неопределенный срок, вероятно, из-за неудач российской армии, объявленной им аннексии территорий, не контролировавших российские войска, и общественного недовольства мобилизацией", — говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что путин все еще надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что россия не может достичь своих максималистских целей в Украине.

"Обращаясь к российской общественности и элитам, путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену войны для российских внутренних и глобальных дел. Победа в Украине могла бы позволить путину затушевать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но россия не имела никакие значительные победы с момента оккупации Лисичанская в начале июля", — отметили в институте.

По словам аналитиков, ранее путин пытался продать аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей как большую победу, что лишь вызвало дальнейшее недовольство российских элит и подорвало нарративы государственной пропаганды.

"Отступление россиян из Херсона также разозлило известных националистических идеологов, которые начали сомневаться в преданности и способности путина создать "великую россию", — говорится в отчете.

В Институте также отметили, что путин уже отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, пытаясь избежать ответов на вопросы о военных неудачах россии.