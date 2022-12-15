Путин пытается отсрочить признание поражения рф в войне против Украины - ISW

Президент россии владимир путин отложил свое ежегодное обращение в Федеральное собрание и ежегодную пресс-конференцию, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах россии и отсрочить признание поражения в войне против Украины.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, послание президента рф к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации - это ежегодная речь, введенная в российскую Конституцию в феврале 1994 года, и примерно эквивалентна ежегодной речи президента США "О состоянии Союза".
Спикер кремля дмитрий песков заявил, что путин может выступить с посланием к Собранию Федерации в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" по поводу сроков последующего обращения.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, послание президента рф к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации - это ежегодная речь, введенная в российскую Конституцию в феврале 1994 года, и примерно эквивалентна ежегодной речи президента США "О состоянии Союза".
Спикер кремля дмитрий песков заявил, что путин может выступить с посланием к Собранию Федерации в 2023 году, и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" по поводу сроков последующего обращения.
В ISW отметили, что отступление армии рф из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы путина провозгласить победу во время обращения к Собранию Федерации, как это было в марте 2014 года во время "Крымской речи", в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
Аналитики предполагают, что путин все еще надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что россия не может достичь своих максималистских целей в Украине.
По словам аналитиков, ранее путин пытался продать аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей как большую победу, что лишь вызвало дальнейшее недовольство российских элит и подорвало нарративы государственной пропаганды.
В Институте также отметили, что путин уже отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, пытаясь избежать ответов на вопросы о военных неудачах россии.
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