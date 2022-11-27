Путин пытается использовать зиму как оружие – Столтенберг

Президенту рф Владимиру путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сказал, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью.
Кроме того, генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине.
Генсек НАТО анонсировал, что на встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 29-30 ноября в Бухаресте, обратится к союзникам с просьбой увеличить нелетальную помощь Украине. Такую как топливо, медицинское обеспечение, зимнее оборудование и средств для борьбы с беспилотниками.
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