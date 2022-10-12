Путин публично обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста

Путин вновь не рискнул назвать войну войной, но расписался в бессилии российских спецслужб перед украинскими спецслужбами, обвинив их в подрыве Крымского моста и назвав произошедшее терактом.
Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу кремля, путин провел встречу с главой Следственного комитета россии Александром Бастрыкиным. В ее ходе президент рф заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины.
При этом Бастрыкин сообщил, что по факту подрыва моста возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Глава СКР также заявил, что российским правоохранителям уже якобы удалось установить подозреваемых, готовивших взрыв на Крымском мосту.
Российская сторона утверждает, что организовать взрыв помогли граждане других государств.
Кроме того российским пропагандистам раздали методички, по которым они должны писать и говорить о том, что за разрушение инфраструктурного объекта, будет ответ по такому же инфраструктурному объекту Украины. Подобное "шоу" рассчитано исключительно на внутреннего потребителя, ведь украинцы и так знают, что страна-террорист постоянно обстреливает инфраструктуру Украины от АЭС и ТЕЦ до аэродромов, школ, детских садов и больниц.
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