Путин публично обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста

07:38 10 октября Киев, Украина

Путин вновь не рискнул назвать войну войной, но расписался в бессилии российских спецслужб перед украинскими спецслужбами, обвинив их в подрыве Крымского моста и назвав произошедшее терактом.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу кремля, путин провел встречу с главой Следственного комитета россии Александром Бастрыкиным. В ее ходе президент рф заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины.

"По его словам, теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии", - говорится в сообщении.

При этом Бастрыкин сообщил, что по факту подрыва моста возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. Глава СКР также заявил, что российским правоохранителям уже якобы удалось установить подозреваемых, готовивших взрыв на Крымском мосту.

"Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными начального этапа расследования. Допрошены многие свидетели, очевидцы, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования — это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая", — приводит издание слова российского чиновника.

Российская сторона утверждает, что организовать взрыв помогли граждане других государств.

"В подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане россии и зарубежных государств. Также установлен маршрут движения взорвавшегося на мосту грузовика: Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край", — пишет издание.

Кроме того российским пропагандистам раздали методички, по которым они должны писать и говорить о том, что за разрушение инфраструктурного объекта, будет ответ по такому же инфраструктурному объекту Украины. Подобное "шоу" рассчитано исключительно на внутреннего потребителя, ведь украинцы и так знают, что страна-террорист постоянно обстреливает инфраструктуру Украины от АЭС и ТЕЦ до аэродромов, школ, детских садов и больниц.