Путин прячется от журналистов из-за угрозы мутаций коронавируса

12:02 01 января Киев, Украина

В обозримой перспективе не стоит надеяться на то, что президент рф Владимир путин возобновит общение с журналистами в допандемийном формате. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 30 декабря.

"Честно говоря, вряд ли оно (общение путина с представителями СМИ – ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии в обозримой перспективе", – сказал Песков.

Он пояснил, что происходит "процесс мутации вируса (коронавируса – ред.), достаточно сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа".

"Все это, конечно, с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье, принимать меры предосторожности", – подчеркнул Песков.

По его словам, "конечно, в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему никто не сможет заразить путина коронавирусом. Также сообщалось, что путина кололи вакциной Спутник Лайт и испытывали на нем назальную вакцину.