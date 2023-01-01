Путин прячется от журналистов из-за угрозы мутаций коронавируса

В обозримой перспективе не стоит надеяться на то, что президент рф Владимир путин возобновит общение с журналистами в допандемийном формате. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 30 декабря.
Он пояснил, что происходит "процесс мутации вируса (коронавируса – ред.), достаточно сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа".
По его словам, "конечно, в таких условиях здоровье президента – это вопрос государственной безопасности".
Ранее Дмитрий Песков рассказал, почему никто не сможет заразить путина коронавирусом. Также сообщалось, что путина кололи вакциной Спутник Лайт и испытывали на нем назальную вакцину.
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