Путин продолжит преследовать свои нереальные цели, сделали вывод в ISW

07:58 27 октября Киев, Украина

Высказывания президента российской федерации владимира путина относительно войны на территории Украины и продолжающиеся нападки на ее власть свидетельствуют о том, что путин продолжит преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении 24 февраля. Об этом в среду, 26 октября, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что руководитель кремля во время недавней встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против россии, Союзного государства россии и беларуси, ОДКБ и СНГ", - указывают в ISW.

Специалисты отметили, что высказывания путина поддержал спикер госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой россией.

"Это решительно свидетельствует о том, что кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать", - добавили аналитики.

Отметим, бывший командующий войсками США в Европе и генерал армии США в отставке Бен Ходжес уверен, что Вооруженные силы Украины способны уже в этом году деоккупировать территории, захваченные россиянами после 24 февраля.