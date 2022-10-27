Путин продолжит преследовать свои нереальные цели, сделали вывод в ISW

Высказывания президента российской федерации владимира путина относительно войны на территории Украины и продолжающиеся нападки на ее власть свидетельствуют о том, что путин продолжит преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении 24 февраля. Об этом в среду, 26 октября, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указали, что руководитель кремля во время недавней встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.
Специалисты отметили, что высказывания путина поддержал спикер госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".
В Институте изучения войны отметили, что такая риторика несовместима с переговорами на равноправной основе о прекращении огня, не говоря уже об окончании войны, начатой россией.
Отметим, бывший командующий войсками США в Европе и генерал армии США в отставке Бен Ходжес уверен, что Вооруженные силы Украины способны уже в этом году деоккупировать территории, захваченные россиянами после 24 февраля.
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