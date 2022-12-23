Путин продолжает отрицать право Украины на существование — ISW

Президент россии владимир путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, а также отрицает право Украины на существование как отдельного государства.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это еще больше свидетельствует о том, что путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. В частности, заявления в пользу этого прозвучали на пресс-конференции путина 22 декабря.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это еще больше свидетельствует о том, что путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. В частности, заявления в пользу этого прозвучали на пресс-конференции путина 22 декабря.
Кроме того, российский президент заявил, что Украина якобы избегает мирного урегулирования конфликта.
Как отмечают аналитики, риторика путина является частью текущей российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.
При этом представитель кремля дмитрий песков заявил, что выступление Зеленского в Конгрессе США 21 декабря и передача США Украине ЗРК Patriot лишь "доказывает", что Соединенные Штаты ведут прокси-войну в Украине, и что нет никаких признаков готовности к мирным переговорам. Кроме того, путин утверждает, что Украина якобы не соблюдала Минские договоренности при попустительстве Запада.
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