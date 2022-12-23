Путин продолжает отрицать право Украины на существование — ISW

09:29 23 декабря Киев, Украина





Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это еще больше свидетельствует о том, что путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. В частности, заявления в пользу этого прозвучали на пресс-конференции путина 22 декабря. Президент россии владимир путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, а также отрицает право Украины на существование как отдельного государства.Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это еще больше свидетельствует о том, что путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. В частности, заявления в пользу этого прозвучали на пресс-конференции путина 22 декабря.

"путин повторил свои шаблонные и ложные заявления о том, что США и западные страны вмешивались в Украину со времен Советского Союза, вбивая клин в предполагаемое российско-украинское историческое и культурное единство. Такие заявления приведут к мнению, что становление Украины как суверенной государства в 1991 году было фальсификацией", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент заявил, что Украина якобы избегает мирного урегулирования конфликта.

"путин также подтвердил максималистскую цель россии "защитить" украинский народ от их правительства, имея в виду, что россия намерена заставить киевское правительство капитулировать", - отмечается в сообщении.

Как отмечают аналитики, риторика путина является частью текущей российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.



При этом представитель кремля дмитрий песков заявил, что выступление Зеленского в Конгрессе США 21 декабря и передача США Украине ЗРК Patriot лишь "доказывает", что Соединенные Штаты ведут прокси-войну в Украине, и что нет никаких признаков готовности к мирным переговорам. Кроме того, путин утверждает, что Украина якобы не соблюдала Минские договоренности при попустительстве Запада.