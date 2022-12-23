Путин продолжает отрицать право Украины на существование — ISW

09:29 23 декабря Киев, Украина

Президент россии владимир путин продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, а также отрицает право Украины на существование как отдельного государства.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это еще больше свидетельствует о том, что путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. В частности, заявления в пользу этого прозвучали на пресс-конференции путина 22 декабря.
"путин повторил свои шаблонные и ложные заявления о том, что США и западные страны вмешивались в Украину со времен Советского Союза, вбивая клин в предполагаемое российско-украинское историческое и культурное единство. Такие заявления приведут к мнению, что становление Украины как суверенной государства в 1991 году было фальсификацией", - говорится в сообщении.
Кроме того, российский президент заявил, что Украина якобы избегает мирного урегулирования конфликта.
"путин также подтвердил максималистскую цель россии "защитить" украинский народ от их правительства, имея в виду, что россия намерена заставить киевское правительство капитулировать", - отмечается в сообщении.
Как отмечают аналитики, риторика путина является частью текущей российской информационной операции, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.

При этом представитель кремля дмитрий песков заявил, что выступление Зеленского в Конгрессе США 21 декабря и передача США Украине ЗРК Patriot лишь "доказывает", что Соединенные Штаты ведут прокси-войну в Украине, и что нет никаких признаков готовности к мирным переговорам. Кроме того, путин утверждает, что Украина якобы не соблюдала Минские договоренности при попустительстве Запада.
"Такое обсуждение имеет целью дисквалифицировать Украину по предстоящим прямым переговорам на основании ошибочных предпосылок, что Украина нарушила Минские договоренности и что Киев не является независимым игроком. Заявления путина и пескова являются составляющими попытки убедить Соединенные Штаты и НАТО обойти Украину и вести прямые переговоры с россией через Зеленского. Эта попытка вряд ли увенчается успехом, учитывая неоднократные заявления лидеров США и Европы по поводу их решимости, что Украина будет определять собственный курс", — утверждают в ISW.