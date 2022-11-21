Путин признал, что россияне перестали верить заявлениям кремля о войне в Украине — ISW

10:19 21 ноября Киев, Украина

Увеличив поддержку военных корреспондентов, президент рф владимир путин признал, что большинство россиян уже не доверяют заявлениям кремля и минобороны о ходе войны против Украины.

Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).

"Кремль позволил неформальному сообществу милблогеров (военных блогеров) получить квазиофициальную, но независимую позицию, несмотря на усиление внутренних репрессий и цензуры. кремль исторически обнародовал свой государственный нарратив через федеральные СМИ, но позволил очень индивидуалистическому и часто критическому сообществу блогеров выдвинуться собственные нарративы относительно войны", - говорится в отчете.

По словам аналитиков, сообщество российских милблогеров состоит из широкого круга персонажей: от тех, кто поддерживает кремль и одновременно критикует российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет путина в военных неудачах рф в Украине.



Как отметили в ISW, путин терпит сообщество миблогеров для сохранения своего режима.

"Большинство известных милблогеров либо работают на передовой, либо имеют источники в российских военных структурах, что позволяет им формировать оценки на основе рассказов из первых рук, независимо от информации министерства обороны и цензуры", - отметили в Институте.

По словам аналитиков, путин продвигал некоторых известных милблогеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую группу, к которой они обращаются, и, самое главное, чтобы предотвратить обращение этой группы против путинизма.

"Избранные милблогеры сейчас занимают официальные должности в кремле. путин лично встретился с некоторыми и пригласил их принять участие в его речи об аннексии 30 сентября. Однако взаимодействие путина с этими милблогерами не смягчило их комментариев по поводу войны. Они продолжают критиковать российские военные усилия особенно российское мо, даже когда путин их защищает и продвигает", – говорится в отчете.

В Институте считают, что популярность сообщества блогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности кремля установить эффективное присутствие в Telegram, вытекающем из общей неспособности путина подготовить свой народ к серьезной и продолжительной войне.



российский центр Brand Analytics отметил, что с начала войны 24 февраля по 1 октября количество российских блогеров в Telegram выросло на 58%, а использование запрещенных западных соцсетей, таких как Instagram и Twitter, заметно сократилось. Telegram также имеет самый высокий процент увеличения ежедневной публикации контента (23%) по сравнению с другими соцсетями за этот период.

"Рост популярности Telegram и отдельных блогеров демонстрируют недоверие россиян к официальным нарративам кремля и поиск более точной отчетности. Украинское правительство, стоит отметить, придерживалось противоположного подхода. Вместо того, чтобы пытаться централизовать освещение войны, Киев поручил всем региональным чиновникам запустить официальные Telegram- информации о войне в режиме реального времени", - отметили в ISW.

По словам аналитиков, своими действиями путин подтвердил то, что милблогеры продолжают оказывать влияние на население, считающее их правдивым источником информации.

"Это говорит о том, что путин считает сохранение поддержки по крайней мере определенной заметной части российского населения центром тяжести для военных усилий", - пояснили в Институте.

В ISW отметили, что президент рф даже готов терпеть незначительную критику от блогеров, считаемых лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.